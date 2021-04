Bundesliga

Bayern quedó a un paso del título

Bayern de Munich derrotó al Bayer Leverkusen por 2-0, aumentó a diez puntos su ventaja sobre el RB Leipzig que cayó sorpresivamente por 2-1 ante el Colonia, penúltimo clasificado. Si el equipo bávaro gana en Maguncia el sábado será campeón. En el minuto 8 llegó el primer gol, marcado por Eric-Maxim Choupo Moting. En el 13 Joshua Kimmich aumentó la cuenta con un remate desde el centro del área tras centro de Alaba.Mientras tanto, el Schalke 04, luego de 30 años de estar ininterrumpidamente en la primera categoría del fútbol alemán, selló su descenso a la segunda división. Esta fue una de las peores temporadas de su historia para el Schalke.





Liga turca

Samudio y Piris Da Motta marcan en Turquía

Los paraguayos Robert Piris da Motta y Brahian Samudio anotaron este martes para el Gençlerbirligi y Çaykur Rizespor en la Superliga turca. Piris Da Motta marcó en el empate 2-2 contra el Kayserispor en la jornada 34 del campeonato. El tanto del mediocampista de la Selección Paraguaya se produjo a los 46 minutos del compromiso. Su equipo tiene 36 puntos.El Çaykur Rizespor goleó por 5-3 a Konyaspor, suma 42 unidades y se posiciona en el undécimo lugar. Samudio (foto der.) celebró la cuarta conquista de su equipo, a los 74 minutos de juego.



Superliga

City y Chelsea se bajan del torneo

Manchester City y Chelsea, fundadores de la European Super League (ESL), entidad que organizaría la nueva Superliga, abandonarán sus intenciones de protagonizar el proyecto que fue anunciado el domingo pasado y del cual eran impulsores. Aunque Chelsea no hizo oficial su retiro, el mismo se da por hecho. City, por su parte, emitió un comunicado. “El deporte no es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y recompensa. No es deporte si el éxito está garantizado o si perder no tiene ninguna importancia”, declaró Pep Guardiola. Por el lado de los equipos españoles fundadores, el Barcelona informó que la entrada a la Superliga depende de la aprobación de sus socios. El mundo está expectante.