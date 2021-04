Raúl Bobadilla fue presentado en el Flu

El delantero paraguayo, ex Guaraní, Raúl Bobadilla, fue presentado como nuevo jugador del Fluminense de Brasil. “Mejor y más bonita hinchada del mundo, un placer”, dijo, en portugués, el ariete en un video de salutación a la “torcida” del Flu. Firmó hasta diciembre con opción a compra. 40% es de Guaraní.



Hansi Flick anuncia su salida de Bayern

El entrenador de Bayern Munich, Hansi Flick, informó ayer, día en que su equipo venció al Wolfsburgo 3-2 y se acerca a su novena liga consecutiva, que a fin de esta temporada se marchará del club bávaro. “Le he comunicado al club que quiero dejar el puesto”, afirmó el técnico, de 56 años.



Cristiano se pierde juego de la Juventus

El portugués Cristiano Ronaldo no será de la partida hoy (9:00) por su equipo, Juventus (62), cuando enfrente a Atalanta (61) por la Serie A italiana. “En estos días no ha logrado recuperarse de un problema en un flexor sufrido en el partido del domingo pasado”, informó el club mediante una nota.