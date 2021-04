Turquía prioriza vacuna para los futbolistas

Los futbolistas que juegan en clubes turcos o en la selección nacional han sido incluidos en el grupo prioritario para ser vacunados contra el Covid-19 y serán inmunizados pronto, anunció la Federación Turca de Fútbol (TFF).

"Los futbolistas han sido incluidos en el grupo de prioridad (para recibir las dosis). Pronto comenzará su vacunación", señaló la emisora turca FoxTV, citando una declaración del presidente de la TFF, Nihat Özdemir.

La Federación aún no ha detallado qué día empezará el proceso de inmunización para prevenir el Covid-19.



Martínez anota en avance del Huachipato

El atacante paraguayo Cris Martínez, ex Nacional, colaboró con un gol en la clasificación de Huachipato que venció a Antofagasta 3-0 en la Copa Sudamericana.

Martínez abrió el camino para su equipo que avanzó a fase de grupos con un global de 4-0. En tanto, hoy se cumplen ocho compromisos que definen a más clasificados.

A su vez, en Libertadores, para hoy está programado el cruce entre Bolívar y Junior de Barranquilla (20.30) y mañana, en Asunción, Independiente del Valle vs. Gremio (20.30).



Inter vuelve a ganar y se acerca al Scudetto

El belga Romelu Lukaku y el argentino Lautaro Martínez decidieron con un gol cada uno el duelo liguero del líder Inter de Milán contra el Sassuolo (2-1) y permitieron al equipo de Antonio Conte aumentar a once sus puntos de ventaja sobre el Milan.

Con su décima victoria consecutiva, el Inter sigue volando hacia el decimonoveno título liguero de su historia y mantuvo sus doce puntos de margen sobre el Juventus, tercero, que venció al Nápoles (2-1) con goles de Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala.