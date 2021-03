Blater y Valcke sufren sanciones de FIFA

La Cámara de Resolución de la Comisión de Ética Independiente de la FIFA resolvió imponer nuevas sanciones al ex presidente Joseph Blatter (foto) y el ex secretario general Jérôme Valcke, tras considerarlos culpables de cometer varias violaciones del Código Ético de la organización.

Según confirmó la entidad rectora del fútbol mundial, ambos quedan inhabilitados de toda actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de cualquier otro tipo), tanto a nivel nacional como internacional, por un periodo de seis años y ocho meses y también tendrán que pagar una multa de un millón de francos suizos.



Danubio desciende en el fútbol de Uruguay

Después de jugar más de 50 temporadas consecutivas en la Primera División de Uruguay, el Danubio perdió este martes la categoría tras igualar 2-2 con el Deportivo Maldonado en el comienzo de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.

Un gol del argentino César Picante Pereyra a los 94 minutos condenó al equipo franjeado, que estaba en una situación muy complicada, pero que había ganado sus anteriores dos encuentros.

De esta forma, el Danubio volverá a jugar en la Segunda División, algo que hizo por última vez en 1969.

Otro equipo que afrontará la Segunda División en el 2022 será el Cerro.



Torrecilla venció al cáncer y vuelve al campo

Virginia Torrecilla se reincorporó ayer a los entrenamientos del Atlético de Madrid de fútbol femenino, después de conseguir el logro más importante de su vida: Vencer al cáncer.

El recibimiento fue emotivo y cálido en el vestuario con el mensaje: “Qué alegría volver a verte”, en su primer día de trabajo en el gimnasio del Centro Deportivo Wanda de Alcalá de Henares.

La internacional española fue operada en mayo de 2020 y el pasado 5 de marzo, tras diez meses de tratamiento, se sometió a su última sesión de quimioterapia. “Ahora lo único que queda es ir para arriba”, refirió la futbolista.



Los equipos favoritos no desentonan en NBA

La solidez en el juego de equipo de los Philadelphia Sixers y Brooklyn Nets, pese a la ausencia de sus jugadores franquicia, les permitió sumar una nueva victoria en su lucha por el liderato de la Conferencia Este, en una jornada de la NBA en la que Phoenix Suns volvió a consolidar su juego ganador.

El alero Tobías Harris tuvo doble-doble de 25 puntos con los Sixers para el 98-108 a los Warriors de Golden State, mientras que los Nets también ganaron a domicilio (112-116) a los Trail Blazers de Portland y los Suns, ganaron a domicilio 100-110 a un inconsistente equipo de Heat de Miami.