Woods no enfrentará cargos por su accidente

El astro del golf Tiger Woods no enfrentará cargos por conducción imprudente tras el accidente de auto del martes en el que sufrió graves lesiones en una pierna, informó la policía ayer.

“Un cargo de conducción imprudente contiene muchos elementos, esto es puramente un accidente”, dijo a periodistas el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva.

Woods, de 45 años, se estrelló solo con su vehículo cuando circulaba a primera hora de la mañana del martes por una sinuosa carretera al sur de Los Ángeles (California). La leyenda del golf fue sometido de urgencia a una cirugía de en pie, tobillo, tibia y peroné.



Liverpool aventaja en la Libertadores 2021

Con tantos de Agustín Dávila y Martín Correa, el Liverpool venció por 2-1 a la Universidad Católica ecuatoriana en el encuentro de ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2021.

Un espectacular disparo de tiro libre y una notable definición de zurda sobre el final del partido le permitieron remontar al conjunto uruguayo dirigido por Marcelo Méndez, que afrontará el choque de vuelta con un resultado favorable, que será el miércoles 3 de marzo en Quito.

El vencedor de este cruce enfrentará al elenco de Libertad de Paraguay entre el 10 y 17 de marzo por la fase 2 del certamen continental.



Contagio en Torino pone en duda su partido

El Torino de Italia, del delantero paraguayo Antonio Sanabria, no pudo organizar su entrenamiento de ayer por segundo día consecutivo, debido a los casos de Covid-19 en su efectivo, lo que pone en duda su partido del viernes contra el Sassuolo.

“Una positividad suplementaria al Covid-19 fue detectada en los test” del martes, anunció el club de Turín. Igualmente ayer, “según la disposición de la autoridad sanitaria local competente, no habrá ninguna sesión de entrenamiento”, añadió el Torino.

Sanabria había dado positivo de Covid a fines de enero, por lo que recién pudo sumarse al grupo esta semana.