España

Atlético cae y el Real Madrid se le acerca

Sorpresiva fue la derrota del líder Atlético Madrid ayer en condición de local ante Levante por 2-0 por la fecha 24 de La Liga Española.

Se trata de la segunda derrota en el torneo para los dirigidos por Diego Simeone, que así ven cómo se les achica la ventaja que llevaban con los demás rivales, que ahora es de 3 puntos con respecto al Real Madrid (55 a 52), tras la victoria de los merengues por 1-0 al Valladolid con el tanto de Casemiro (65’).

Barcelona es otro que puede acortar distancias con el Atlético de Madrid, hoy recibe al Cádiz a partir de las 10:00. Los culés suman 46 unidades, a once del colchonero, pero con dos partidos menos.

Hoy además juegan: Real Sociedad vs. Alavés (12:15), Huesca vs. Granada (14:30) y Athletic Bilbao vs. Villarreal (17:00).



Italia

El Derby della Madonnina define al puntero

El clásico de Milán, entre el Milan e Inter será el plato fuerte de hoy (11:00) en la fecha 23 de la Serie A de Italia, se cruzarán los archienemigos que están separados por solo un punto 50 a 49 a favor de los neroazzurros.

El rossonero buscará regresar a la cima, con todo el poderío de su goleador Zlatan Ibrahimovic que estará de titular y con el antecedente reciente que Inter los venció 2-1 por Copa Italia, eliminándolos en cuartos de final.

Enfrente, Antonio Conte pondrá al argentino Lautaro Martínez y a Romelu Lukaku como los dos hombres de ataque; el Inter no conoce de derrotas por Serie A desde hace seis fechas.

Ayer, Lazio derrotó 1-0 a Sampdoria y alcanzó los 43 puntos, en el tercer lugar, posición que comparte de momento con Roma.



Inglaterra

Liverpool pierde el clásico y sigue en picada

Liverpool perdió en condición de local por 2-0 ante Everton, en otra edición del Derbi de Merseyside, con esto se posiciona sexto, fuera de la clasificación a cualquier competencia internacional y a 16 puntos del líder Manchester City (40 a 56).

El brasileño Richarlison a los tres minutos y Sigurdsson a los 83 de penal sentenciaron a los rojos de Anfield en su cuarta derrota consecutiva por Premier League.

Hoy la fecha 25 continúa con West Ham de Fabián Balbuena recibiendo al Tottenham (9:00), los hammers con 42 puntos de ganar ingresarán al cuarto lugar en zona de Champions League.

El líder City visita al Arsenal a partir de las 13:30, mientras que su escolta, el United recibirá en Old Trafford al Newcastle de Miguel Almirón, desde las 16:00.