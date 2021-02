El Pepe Cardozo alaba a Gignac y a González

En la semana de la final del Mundial de Clubes, saltó declaración del goleador de Tigres, André-Pierre Gignac, que elogió al ex futbolista del Toluca mexicano, José Cardozo. En Monumental AM, el hoy DT devolvió la gentileza al francés: “Es un extraordinario jugador y centrodelantero y partido a partido lo está demostrando”, dijo el Pepe. “Es un típico centrodelantero paraguayo. Se complementó bastante bien con Gignac”, dijo de Carlos González, el paraguayo del Tigres que mañana mide al Bayern.



La Liga francesa pide una “urgente” ayuda

La Liga de Fútbol Profesional francesa pidió ayuda económica “urgente” al Gobierno para salvar la amenaza de quiebra financiera que se cierne sobre varios clubes provocada por los efectos de la pandemia.La LFP pidió “una reunión urgente” con los Ministerios de Economía y de Educación y Deporte para diseñar “un plan de apoyo” que ayude a los clubes a “sobrevivir”. Pérdidas de más de 1.000 millones de euros en lo que va de temporada se han registrado en los clubes.



El nacionalizado Martínez puede ir a la MLS

Cuando la vuelta a River Plate del central de Defensa y Justicia, Héctor Martínez, parecía un hecho, el recientemente nacionalizado paraguayo interesa al Atlanta United de la MLS estadounidense, según se desprende de publicaciones en Buenos Aires.Atlanta parte con ventaja al ofrecer comprar un porcentaje del pase del jugador, mientras River solo lo quiere a préstamo. Martínez fue figura en la Sudamericana e interesa la Selección Paraguaya.



Molde-Hoffenheim se jugará en España

El partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Europa, entre el Molde noruego y el Hoffenheim alemán, se jugará en el Estadio de la Cerámica de Villarreal, de España, el 18 de febrero a las 21:00, según anunció la UEFA. El equipo noruego no podrá ejercer su localía en su país debido a la pandemia y la consiguiente normativa de entrada a Noruega. Por ello la UEFA agradeció al Molde y al Hoffenheim “su estrecha colaboración y apoyo para encontrar una solución al asunto”.