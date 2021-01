Inglaterra

El United elimina al Liverpool de la FA Cup

El clásico de Inglaterra fue para el Manchester United, que venció 3-2 al Liverpool en un partidazo para meterse a los octavos de final de la FA Cup, donde enfrentará al West Ham del paraguayo Fabián Balbuena. Dos goles de Mohamed Salah no le alcanzaron a los Reds. Los tantos de Greenwood, Rashford y Fernandes (foto) meten a los diablos rojos a otra fase. Ayer también avanzaron en el torneo Chelsea, Leicester, Burnley y Everton. Los 16avos de final continúan hoy con Wycombe vs. Tottenham (16:45) y mañana con Bournemouth vs. Crawley (16:00).



Brasil

Accidente aéreo enluta al fútbol brasileño

El presidente y cuatro futbolistas del Palmas Fútbol y Regatas, un club de la cuarta división del Campeonato Brasileño, murieron ayer en un accidente aéreo junto con el piloto de la aeronave en la que viajaban a la ciudad de Goiania para disputar un partido. El avión iba a transportar a los futbolistas a la ciudad de Goiania, para medirse hoy al Vila Nova, en un partido por la Copa Verde.

Además del presidente de la entidad, Lucas Meira, en el accidente también murieron los futbolistas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule y Marcus Molinari.







UFC

McGregor perdió por nocaut ante Poirier

La UFC confirmó nuevamente que es una de las disciplinas más interesantes del mundo por la imposibilidad de pronosticar un combate. La paridad entre Conor McGregor y Dustin Poirier posó millones de ojos en el evento que se desarrolló en Abu Dabi y tuvo un imponente desenlace: el norteamericano venció al irlandés por KO en el segundo round con un cierre brillante y contundente que asombró al mundo. Con esto, McGregor, especialista en esta modalidad, quedó con 22 victorias y 5 derrotas; mientras que Poirier ya reclamó la corona mundial.



España e Italia

Aleti no falla y la Juve se aproxima al Milan

Atlético de Madrid venció 3-1 a Valencia y sigue imparable en la cima de la Liga Española, mientras que en Italia Juventus acortó distancias con el líder, Milan, al derrotar 2-0 al Bologna.

El Aleti sigue alto en LaLiga, suma 47 puntos en 18 juegos, a 7 del Real Madrid y 10 del Barcelona que derrotó ayer 2-0 al Elche. En el Calcio, la Juve llegó a 36 unidades, quedando a siete del líder Milan, que perdió el sábado 3-0 vs. Atalanta, tras la fecha 19. La sorpresa la dio el Verona al vencer 3-1 al Nápoli.