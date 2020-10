Pellegrini cambió los planes de Sanabria

El delantero paraguayo del Betis, Antonio Sanabria, reconoció que una llamada del entrenador chileno Manuel Pellegrini le cambió "todos los planes" cuando tenía un futuro incierto en el Genoa de Italia.

"Le agradezco mucho la confianza que me ha dado. Estoy contento y con muchas ganas de aportar al equipo. Cada vez me encuentro mejor”, señaló el internacional albirrojo.



Mikel Arteta justifica la exclusión de Özil

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, afirmó que las razones por las que Mesut Özil no va a jugar con el equipo son exclusivamente futbolísticas.

Por su parte, el talentoso futbolista alemán dijo que fueron desleales con él y aseguró que no quiere que acaben de esta manera sus ocho años en el club londinense.

El volante no figura para la Premier ni la Europa League.



Árbitros paraguayos dirigirán en Arabia

Por pedido de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, los árbitros paraguayos Juan Gabriel Benítez, Éber Aquino, José Méndez, Ródney Aquino y Darío Gaona dirigirán los partidos de semifinales de la Copa del Rey de Campeones de ese país, informó la APF.

Los encuentros se disputarán el próximo sábado 27 de octubre. La delegación nacional emprende viaje hoy, vía Montevideo, con destino a Riad.