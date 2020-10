Jornadas cargadas para los paraguayos

Los futbolistas paraguayos que militan en el exterior tendrán una cargada agenda este fin de semana. En Estados Unidos, Gastón Giménez, quien le dio la victoria a la Albirroja ante Venezuela, jugará hoy para su equipo, el Chicago Fire, desde las 16:30, ante el Sporting KC, mientras que mañana Jesús Medina jugará para el New York City, Alejandro Romero Gamarra para el New York Red Bulls y Cristhian Paredes para el Portland Timbers. En Brasil, el Palmeiras, con Gustavo Gómez, visitará mañana a Fortaleza, mientras que el lunes el Atlético Mineiro de Junior Alonso enfrentará al Bahía y el Botafogo del Gatito Fernández jugará de local ante el Goias. En México, el Cruz Azul de Juan Escobar y Pablo Aguilar recibirá hoy al Tigres, mientras que el lunes jugará el América de Richard Sánchez ante el León desde las 23:00.



Grupos definidos en el fútbol argentino

Ayer se realizó el sorteo del fixture y quedaron definidos los grupos de la Copa de la Liga Profesional argentina, que comenzará el 30 de octubre. En el torneo habrá 24 equipos divididos en seis zonas y los cabezas de serie son Boca, River, San Lorenzo, Racing Club, Independiente y Vélez Sarsfield. Boca compartirá el Grupo 4 con Lanús, Talleres y Newell's Old Boys. En tanto, River Plate, donde milita Robert Rojas, integra el Grupo 3 junto a Banfield, Godoy Cruz y Rosario Central. San Lorenzo, de los mellizos Ángel y Óscar Romero, integra el Grupo 5 junto a Argentinos, Aldosivi y Estudiantes. Los dos mejores de cada grupo pasarán a la Fase Campeón, divididos en dos zonas. Los ganadores de los dos grupos se enfrentarán en una final para definir al campeón, que se clasificará para la Copa Libertadores de 2021.



Serie A: Inicia cuarta fecha con partidazos

La fecha 4 de la Serie A italiana se pone en marcha hoy con cuatro atractivos duelos. El Atalanta, uno de los líderes del certamen con 9 puntos en la tabla de posiciones, visita al difícil Nápoli desde las 10:00 horas. Un poco más tarde, desde las 13:00, Inter y el Milan, el otro líder, prometen un verdadero partidazo en el clásico de la ciudad. También desde las 13:00, Sampdoria y Lazio medirán fuerzas en el estadio Luigi Ferraris, mientras que el último partido del día será el que sostendrán el Crotone y la Juventus, sin el portugués Cristiano Ronaldo, que dio positivo al coronavirus, desde las 15:45. Para mañana está marcado el partido del Bologna, donde milita el paraguayo Federico Santander, ante el Sassuolo, desde las 07:30 horas. La fecha 4 se cerrará el lunes, con el partido entre el Hellas Verona y el Genoa desde las 15:45 horas.



Los grandes tendrán acción en España

La sexta fecha de la Liga española inicia hoy con cuatro compromisos de alto nivel. Todo arranca bien temprano, con el duelo que sostendrán Granada y Sevilla desde las 08:00. A las 11:00, el Celta de Vigo recibe al Atlético de Madrid de Diego Cholo Simeone. En tanto, los equipos grandes jugarán a la tarde: desde las 13:30, el Real Madrid de Zinedine Zidane, líder de la competencia con 10 puntos en la tabla de posiciones, recibe al Cádiz, mientras que el Barcelona de Lionel Messi visitará al Getafe desde las 16:00. La jornada se cerrará mañana con 6 partidos, entre los que resaltan Athletic Bilbao vs. Levante desde las 09:00, Villarreal vs. Valencia desde las 11:00, Alavés vs. Elche desde las 13:30 y el duelo entre el Betis, donde milita el atacante paraguayo Antonio Sanabria, ante la Real Sociedad, desde las 16:00.