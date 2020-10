Champions tiene los grupos de la fase

El sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, la Champions, pondrá frente a frente a Cristiano Ronaldo (Juventus) y Lionel Messi (Barcelona) en el Grupo G, que completan Dinamo Kiev y Ferencvaros. Los partidos arrancan el próximo 20 de octubre. Por su parte, Real Madrid tendrá al Inter en el Grupo B, el campeón Bayern está en el Grupo A, junto al Atlético Madrid.



Barcelona goleó al Celta por la Liga

Barcelona anda de goleada. Había debutado con 4-0 rotundo ante el Villarreal y ayer despachó con 3-0 al Celta de Vigo, con gran gestión de Ansu Fati y Lionel Messi.

El joven de 17 años nacido en Guinea-Bisáu, pero nacionalizado español, guió al Culé y el argentino forzó el gol en contra de Olaza, Sergi Roberto liquidó el pleito. Real Madrid le había ganado el martes al Valladolid 1-0.



Bielsa no es el mentor de Guardiola

Pep Guardiola (Man City) y Marcelo Bielsa (Leeds United) se enfrentan este sábado en la Premier, maestro-alumno. Ayer le preguntaron al argentino si sentía mentor de Pep y dijo: “De ningún modo me siento un mentor. Si hay un técnico independiente en sus ideas en el mundo, ese es Guardiola. Y no es porque yo lo diga, sino porque sus equipos juegan como no juega nadie”.