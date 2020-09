Marcelo Bielsa llega a la Premier League

“No he tenido ni un día de vacaciones”. Esta es la frase con la que el técnico argentino Marcelo Bielsa comenzó su 1ª conferencia de prensa en la Premier League (que arranca mañana), adonde ascendió con el popular Leeds United. “No me cabe ninguna duda de que acabará siendo una leyenda aquí, si no lo es ya”, puntualizó Víctor Orta, director deportivo del club inglés sobre el Loco.



PSG cayó en estrenoliguero frente a Lens

1-0 de visita fue la derrota de un mermado por el Covid-19 París Saint-Germain, en su estreno liguero en cancha del Lens, por 2ª fecha del campeonato francés que el actual subcampeón de Europa aplazó. PSG encajó el único gol del partido en los 57’, obra del delantero camerunés Ignatius Ganago. Thomas Tuchel tuvo que alinear a tres jóvenes: Arnaud Kalimuendo, Kays Ruiz y Marcin Bulka.