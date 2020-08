Medina tendrá acción con el NYC en la MLS

La jornada de la temporada regular de la Major League Soccer de los Estados Unidos tendrá presencia paraguaya hoy, ya que el New York City, con el volante ofensivo Jesús Medina como titular, medirá desde las 19:00 al Columbus Crew. El ex Libertad viene siendo pieza clave últimamente en el NYC, siendo figura y marcando goles en varios partidos. Sin embargo, su conjunto no está pasando por un buen momento como él. Se encuentra último en la tabla de posiciones con apenas tres puntos, sumando una victoria y cinco derrotas. El rival de enfrente es nada menos que el líder de la competencia con 16 unidades en la tabla, 12 goles a favor y uno en contra. Es por eso que el NYC necesita empezar a ganar para despegar y acomodarse en la tabla. Mañana juegan el DC United ante New England y Chicago Fire vs. Cincinnati.



Bruno Valdez, lesionado, seis meses fuera

El defensor paraguayo del América de México, Bruno Valdez, se retiró lesionado el sábado en el partido ante Monterrey por una lesión en la rodilla izquierda y ayer se confirmó lo que se temía: sufrió una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y una lesión parcial del ligamento colateral medial, según el parte médico oficial. Esto lo alejará de las canchas al menos por seis meses. Importante baja para las Águilas y para la Selección Paraguaya, ya que Bruno es uno de los jugadores que siempre están en la consideración del entrenador Eduardo Berizzo. En otro partido por la sexta fecha de la Liga, Pumas, con un gol de Carlos González y con Juan Manuel Iturbe como titular, empató 1-1 en su visita frente a Tigres.



Mónaco iguala y Niza triunfa por la mínima

El Mónaco, que equilibró una desventaja de dos goles ante el Reims (2-2), y el Niza, que remontó al Lens (2-1), reaccionaron a tiempo en la primera fecha de la Ligue 1 de Francia que lidera el Nimes después de golear al Brest (4-0). La puesta en escena del Mónaco que ahora dirige el croata Nico Kovac, ex técnico del Bayern Múnich y sustituto del español Robert Moreno, mantuvo la imagen de estabilidad con la que transitó en la pasada temporada. La primera jornada de la competición gala, que contó con público de forma reducida en las gradas, se completó con el triunfo del Lorient contra el Estrasburgo (3-1). La segunda fecha, que se jugará en su totalidad el próximo domingo, marca interesantes duelos: Metz-Mónaco, Lens-PSG, Nantes-Nimes, Angers-Bordeaux, Lyon-Dijon, Reims-Lille y Rennes-Montpellier.



Raúl Cáceres marca en empate del Cruzeiro

El lateral derecho paraguayo Raúl Cáceres fue titular y marcó un gol en el empate 1-1 de su equipo, el Cruzeiro, ante el Confiança, por la fecha 5 de la Serie B del fútbol brasileño. Es la primera conquista del ex Cerro Porteño en el equipo de Belo Horizonte. En tanto, en el Brasileirao, el portero Roberto Gatito Fernández disputó todo el encuentro que el Botafogo empató 1-1 ante el último campeón, Flamengo, mientras que el zaguero central Gustavo Gómez fue de la partida en el Palmeiras, que se hizo fuerte en condición de local y superó por 2-1 al Santos con goles de Luiz Adriano y Patrick de Paula. En la siguiente fecha, el Botafogo recibe al líder de la competencia, el Internacional de Porto Alegre, mientras que el Palmeiras juega ante Bahía.