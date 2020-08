Juárez no cede ante el León en México

Juárez igualó sin goles ante el León en el inicio de la jornada 6 del fútbol mexicano. Víctor Gustavo Velázquez y Darío Lezcano estuvieron de arranque en Juárez, en tanto que William Mendieta sigue con su puesta a punto tras superar un cuadro de Covid-19. Juárez no encuentra el rumbo y ahora suma 6 unidades ocupando el decimotercer lugar de la tabla. Para hoy resalta el choque entre Tijuana y Puebla de Osvaldo Martínez, a jugarse a las 22:00 en el estadio Caliente, en Tijuana.



Paraguayos se muestran en Brasil

La fecha 5 del Campeonato Brasileirão tendrá para hoy varios partidos atrayentes y con presencia de paraguayos. A las 10:00 Flamengo de Robert Piris Da Motta, que no es tenido en cuenta en los últimos partidos, recibirá en el estadio Maracaná a Botafogo de Roberto Junior Fernández, anunciado como titular. Mientras que a las 15:00 está marcado el choque entre Palmeiras del zaguero Gustavo Gómez y el Santos, juego a desarrollarse en el estadio Allianz Parque.



Portland, necesitado de triunfo en la MLS

La cuarta jornada de la Temporada Regular de la Major League Soccer de los Estados Unidos presenta para hoy el choque entre Portland Timbers del volante albirrojo Cristhian Paredes ante el Seattle Sounders, a disputarse desde las 22:00. Paredes no viene siendo titular en Portland y su equipo no tuvo un buen arranque ocupando de momento la octava plaza con solo 3 puntos. Su contrincante de turno, un rival directo por ingresar a puestos de clasificación, se encuentra en la sexta ubicación con 4 unidades.



Gustavo Alfaro en la mira de Ecuador

El argentino Gustavo Alfaro, ex entrenador de Boca Juniors de Argentina, está muy cerca de convertirse en nuevo seleccionador de Ecuador. Tras la salida del hispano-holandés Jordi Cruyff, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se puso en campaña para encontrar al estratega que dirija a Ecuador en las próximas Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2020. El apuntado sería Gustavo Alfaro, de 58 años, que dirigió por última vez hasta diciembre del 2019 en el club Boca Juniors.