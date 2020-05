Ciclista está a favor del uso de cetonas

El ciclista neerlandés Tom Dumoulin (foto), quien fuera ganador del Giro 2017 y campeón mundial contrarreloj, sorprendió a todos al renunciar al Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) del que forma parte desde hace tiempo, debido, entre otros motivos, a la discrepancia de dicha organización con el uso de cetonas. Esto es un suplemento alimenticio que mejora el rendimiento y que su actual formación, Jumbo Visma, utiliza.En declaraciones a una web holandesa, Dumoulin aseguró que el MPCC no había sido fiel a sus principios, ya que “además de ser un cuerpo antidopaje, son protectores de la salud de los ciclistas”, según su interpretación y, sin embargo, el MPCC dejó que se corriera el París-Niza.



Patrick Ewing se recupera del coronavirus

“Mi padre está ahora en casa y mejorando. Seguiremos vigilando sus síntomas y siguiendo las pautas del CDC” (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), dijo Patrick Ewing Jr., hijo de uno de los más grandes pivots de la historia de la NBA y de los New York Knicks, Patrick Ewing (foto). Fue la misma ex figura del básquetbol norteamericano quien informó la semana pasado que había sido hospitalizado, pero ahora ya se encuentra en su casa y está mejorando de salud, según informó su hijo en Twitter.”Voy a estar bien y todos saldremos de esta”, dijo en el mensaje que escribió al enterarse de la enfermedad el ex pívot, nacido en Jamaica hace 57 años para convertirse en una leyenda de la NBA.



Nadal se pone contento de volver a entrenar

El tenista español Rafael Nadal (foto) declaró este lunes, en un video difundido por una plataforma de su academia de tenis, que está “muy contento de volver a jugar tenis” en el inicio de la fase 2 de desescalada en la isla de Mallorca, España.Peloteando en una sesión de entrenamiento con el adiestrador y también ex tenista Carlos Moyá son las primeras imágenes del número 2 del mundo en su vuelta a la cancha. “Nadal pega golpes con su derecha, su revés, tanto planos como cortados exhibiendo su particular estilo que le ha llevado a ser reconocido como uno de los más grandes tenistas de la historia de este deporte”, describe la agencia Efe. Nadal jugó su último partido oficial en el circuito el pasado 1 de marzo.