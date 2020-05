La Liga reanudó las prácticas grupales

Los equipos españoles de fútbol empezaron ayer a entrenar por grupos de diez, siguiendo el protocolo sanitario implementado por la Liga con vistas a reiniciar en junio el campeonato paralizado desde mediados de marzo por el coronavirus.

El Barcelona comenzó a ejercitarse desde primera hora de la mañana en su centro de entrenamiento, informó el club azulgrana.

En fotos publicadas en sus redes sociales se puede observar un rondo en el que participan jugadores como Gerard Piqué o Sergio Busquets, entre otros.

De la misma manera, el Real Madrid también ha iniciado sus primeros entrenamientos por grupos en su ciudad deportiva, a las afueras de la capital española.







Celtic se quedó con el título en Escocia

El Celtic de Glasgow se ha consagrado campeón, luego de que ayer fuera declarado el vencedor de la liga escocesa en la temporada 2019-2020.

El tradicional equipo escocés, que fue campeón de Europa en los años 60, quedó primero con 80 puntos, 13 más que su adversario más enconado, el Rangers, también de la capital del país británico.

“A todos nos hubiera gustado ver la Liga terminada en los campos, en frente de los espectadores. Esta no es la forma en la que nadie involucrado en el fútbol escocés hubiese querido terminar”, aseguró el presidente de la liga escocesa, Murdoch MacLennan. En lo que respecta al descenso, se ha acordado que el equipo que baja de categoría es el Hearts.





Arturo Vidal criticó la labor de Bielsa en Chile

El futbolista chileno del Barcelona, Arturo Vidal, se hizo eco de unas declaraciones del ex seleccionador Sub20 de Chile, José Sulantay, en las que criticaba el trabajo de Marcelo Bielsa como de Chile entre 2007 y 2011.

“A Bielsa en Chile le han besado los pies, pero nunca ha ganado nada en el extranjero. No ha hecho una cosa fantástica como para decir que él cambió toda la historia”, afirmó Sulantay.



Horas después, Vidal citó las declaraciones de su compatriota en Instagram y añadió lo siguiente: “Alguien que dice las cosas de frente”.



Vidal completó su reflexión con otra publicación en la que mostraba las victorias de Chile en la Copa América 2015 y 2016, con Sampaoli y Pizzi como entrenadores.