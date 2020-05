Inician entrenamientos grupales en España

Los clubes del fútbol español podrán empezar a entrenar en grupos a partir de hoy, tras la primera semana de trabajos individuales en sus respectivas instalaciones. El Barcelona, líder de la competencia, anunció que tras descansar este domingo volverá al trabajo en la ciudad deportiva Joan Gamper con la fase tres del protocolo establecido, en la que están permitidos los entrenamientos de grupos de un máximo de diez jugadores. El Real Madrid, segundo clasificado a dos puntos del conjunto culé e igualmente en la fase 0, también tiene previsto volver al trabajo en la ciudad deportiva de Valdebebas. La liga de España se reanudará el 20 de junio y completarán la temporada en cinco semanas, hasta el 26 de julio. Restan once fechas por disputar.



La Serie A aplaza las prácticas colectivas

Los equipos de la Serie A italiana no comenzarán hoy los entrenamientos grupales, como preveían, puesto que el comité científico-técnico no validó por el momento las propuestas alternativas planteadas por la liga. Esto significa que los equipos no podrán arrancar este 18 de mayo la siguiente fase de su preparación, con entrenamientos en grupo, sino que deberán continuar con el trabajo individual, como lo venían haciendo. La cúpula directiva del fútbol italiano solicitó el pasado viernes al Gobierno la aprobación de un protocolo sanitario para la reanudación de la actividad deportiva menos estricto, al considerar que algunos de los requisitos son “difíciles de cumplir”. El campeonato volvería el sábado 13 de junio.



Nascar volvió al ruedo en medio de la crisis

Ayer volvieron a rugir los motores en una de las competiciones más importantes del mundo. La Nascar, el campeonato más seguido en los Estados Unidos, reanudó su campeonato con la quinta prueba de la Copa Nascar, las 400 millas de Darlington. Lo hicieron con un protocolo sanitario bien estricto que incluyó: A puerta cerrada, uso obligatorio de mascarillas, realización de exámenes de salud al ingresar a las instalaciones, durante la prueba y a la salida, manteniendo la distancia social y limitando el número de personas con acceso al circuito (16 personas por equipo). En tanto, la Indycar tiene previsto iniciar su temporada el 8 de junio en Texas mientras que el campeonato IMSA de resistencia lo hará el sábado 4 de julio.