Argentina

Godoy Cruz despide a su técnico

En plena crisis por la pandemia del coronavirus, la directiva del Godoy Cruz de Mendoza, Argentina, informó la determinación de despedir a Mario Sciacqua como director técnico del plantel de Primera.

“El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba informa que Mario Sciacqua dejó de ser el entrenador de nuestro primer equipo, de común acuerdo con nuestros dirigentes”, decía parte del comunicado que lanzó en sus redes sociales el cuadro mendocino.

“Me quieren ensuciar, no voy a volver a Godoy Cruz. Puedo ser mejor o peor entrenador, pero no voy a permitir que digan que no me quise bajar el sueldo. Cuando si hay algo que tengo es solidaridad”, explicó Sciacqua en declaraciones al portal Doble Amarilla.



España

Barcelona concluye semana de entreno

El plantel principal del Barcelona español terminó su primera semana de entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, que se vio marcada por los trabajos individuales y los estrictos protocolos sanitarios a causa de la pandemia por el coronavirus.

Los futbolistas del equipo que dirige Quique Setién se entrenaron con circuitos individuales en donde fueron protagonistas la pelota y el trabajo físico.

Los preparadores físicos están regulando la carga para evitar lesiones después de dos meses sin actividad liguera.

El cuerpo técnico programó un día de descanso para este domingo y reanudar los trabajos el lunes.



Rusia

Farfán da positivo por coronavirus

El futbolista peruano Jefferson Farfán, actualmente en el Lokomotiv de Rusia, dio positivo a la prueba de coronavirus, según confirmó el club de Moscú.

“Sí, Farfán ha dado positivo por coronavirus”, dijo a la prensa deportiva local el presidente del consejo directivo del Lokomotiv, Antoli Mescheriakov.

También agregó que el peruano de 35 años no ha tenido contacto con nadie y que cuando se reanuden los entrenamientos, actuarán según las recomendaciones de los órganos competentes. “Farfán contará con el apoyo total de su club”, concluyó.

Lokomotiv marcha en la segunda posición de la Liga Rusa, por detrás del Zenit de San Petersburgo, líder del campeonato con 9 puntos de ventaja.







México

Bruno Valdez, cerca de renovar con América

El defensor paraguayo Bruno Valdez, de 27 años, aseguró que está cerca de renovar su vínculo contractual con el América de México.

“La renovación con el América está casi finiquitada, obviamente tengo el sueño de jugar en Europa, pero estoy tranquilo. Hay que continuar trabajando y puede ser que en algún momento llegue la oportunidad”, explicó el albirrojo en una videoconferencia.

Bruno explicó además que se siente arropado por su club y que se encuentra feliz en México.

Bruno llegó a las Águilas en mayo del 2016 y ha conquistado una Liga, una Copa MX y un trofeo de Campeón de Campeones.