El ciclo de Icardi en PSG estaría terminando

Medios del Viejo Continente aseguran que el delantero argentino Mauro Icardi dejará el París Saint Germain (PSG) para buscar nuevos horizontes en su carrera.

El atacante de 27 años ha tenido una aceptable campaña en el cuadro francés pero no es titular indiscutido en un equipo que cuenta con Edinson Cavani, Kylian Mbappé y Neymar como tridente habitual.

Icardi (foto) pensaría en regresar al Inter de Milán, club dueño de su pase, aunque los periódicos de Inglaterra destacan que el Chelsea estaría tras los pasos del jugador.



Xavi Hernández dona un millón de euros

El ex mediocampista español Xavi Hernández (foto), se sumó a las donaciones millonarias para frenar a la terrible enfermedad del coronavirus.

El aporte de Xavi fue de un millón de euros al Hospital Clínic de Barcelona, España, informó el propio centro hospitalario mediante un comunicado de prensa.

Xavi Hernández le brinda su apoyo a los profesionales de su ciudad natal en la lucha con el coronavirus que ya se ha cobrado varias víctimas en todo el mundo.

Xavi es el actual entrenador del Al-Sadd de Qatar, y durante los últimos meses ha estado en el radar del Barcelona.



La UEFA pide a Bélgica rever su postura

La pandemia del coronavirus forzó que la pelota dejara de rodar en gran parte del mundo y no hay fecha de retorno. En Bélgica la situación es bastante compleja ya que el torneo local se interrumpió a mediados marzo y tiene como líder al Brujas, con 79 unidades. El consejo de administración de la Pro Ligue recomendó que se suspenda la competencia y se declare campeón al Brujas.

Ante esto, la UEFA amenazó a Bélgica de excluirla de sus competencias. La entidad que preside el esloveno Aleksander Ceferin, empero, no quiere decisiones prematuras.