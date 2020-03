Aldo Bobadilla fue homenajeado por Boca

El ex arquero paraguayo Aldo Bobadilla fue homenajeado por la directiva de Boca Junior de Argentina.

El acto se cumplió en la previa del juego por Libertadores entre el Xeneize e Independiente de Medellín de Colombia, que es dirigido por el ex portero guaraní.

Aldo disputó las temporadas 2006 y 2007 defendiendo el arco de Boca, logrando La Recopa Sudamericana del 2006 y la Copa Libertadores 2007, más el subcampeonato Apertura argentino del 2006.

En total, Aldo Bobadilla disputó 26 encuentros con Boca Juniors, distribuidos entre el campeonato argentino de Primera División, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Recopa.



La UEFA aplaza juegos en España e Italia

La UEFA confirmó ayer a través de un comunicado que los partidos Sevilla vs. Roma e Inter vs. Getafe, correspondientes a la ida de los octavos de final de la Europa League, no se disputarán hoy como estaba previsto por la propagación del coronavirus.

“A la vista de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas por las autoridades españolas”, ambos partidos no se disputarán este jueves, señala el máximo organismo europeo, que apunta que posteriores decisiones sobre ambos encuentros serán comunicadas a su debido tiempo. Al margen de estos dos partidos, se disputarán a puerta cerrada los duelos entre el Wolfsburgo gernano y el Shakhtar ucraniano y entre el Olympiacos griego y el Wolverhampton inglés.







Argentina suspende eventos, menos fútbol

Argentina suspendió eventos internacionales en los que participen deportistas provenientes de los países más afectados por el nuevo coronavirus, informó ayer la secretaría de Deportes.

En el comunicado el organismo precisó que “se han suspendido y postergado competencias previstas para los próximos días en las que debían participar deportistas provenientes de los países afectados”. La medida no incluye el fútbol local ni la Libertadores

Las competencias aplazadas son: Mundial de Espada, Sudamericano de natación, el GP de Atletismo internacional y el torneo Preolímpico de Boxeo, todos a disputarse en Argentina.