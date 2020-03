Bilbao llega a la final de la Copa del Rey

Athletic Bilbao perdió 2-1 ante Granada de visitante, pero el gol que anotó le alcanzó para meterse a la final de la Copa del Rey, con un resultado global de 2-2.





Lezcano anotó para Juárez en Copa MX

El paraguayo Darío Lezcano sigue su estrecha relación con el gol, marcó en primer tanto para Juárez que venció 2-0 al Monterrey en la semifinal de ida de la Copa México.

Con Juárez, van siete goles este año y el segundo en esta competencia para Lezcano. En Juárez jugó William Mendieta y no Gustavo Velázquez; en Monterrey jugó Celso Ortiz.



Inician la última fecha de la Superliga

Con los partidos entre Arsenal vs. Aldosivi (19.00) y Argentinos Juniors vs. Rosario Central (21.10), se da inicio hoy a la última fecha de la Superliga Argentina. El plato fuerte de la fecha estará mañana, a las 21.00, cuando River, el líder con 46 puntos, visite a Atlético Tucumán, y Boca, su escolta con 45 unidades, reciba a Gimnasia La Plata.