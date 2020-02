Neymar demanda por 3ª vez al Barça

El jugador brasileño Neymar, nuevamente demandó al Barcelona, esta vez por contingencias fiscales que tuvo que pagar en España.

El futbolista exigiría 6,5 millones de euros al club Blaugrana, según replicaron diversos medios españoles tras la noticia que divulgó el diario El Mundo. Esta presentación estaría asociada a que el deportista recibió una cantidad extraordinaria de dinero en 2013 cuando arribó desde el Santos y esa suma fue considerada como parte del salario. Esta tercera demanda sumada a las dos anteriores alcanzan la suma de 38,6 millones de euros.



Se abrió la fecha del clásico en España

Real Sociedad derrotó 1-0 al Valladolid, en el inicio de la fecha 26 del fútbol español que tiene como gran atractivo el clásico entre Real Madrid vs. Barcelona, mañana a las 17.00, en el Santiago Bernabéu.

La victoria de ayer de la Real Sociedad lo deja tercero con 43 puntos, junto a Atlético Madrid y Sevilla.

Hoy la fecha prosigue con cuatro juegos: Eibar vs. Levante (9.00), Valencia vs. Betis (12.00), Leganés vs. Alavés (14.30) y Granada vs. Celta de Vigo (17.00), todos los juegos con estrictos controles por la amenaza del coronavirus.



El ascendente Lazio recibe al Ropero

Lazio, escolta de Juventus en la tabla de posiciones de la Serie A, recibirá hoy a las 11.00, al Bologna de Federico Santander, que está recuperado de la sobrecarga muscular que la fecha pasada lo dejó sin jugar.

El cuadro celeste de la capital no sabe de derrotas desde el 25 de setiembre del año pasado por Serie A, fue 1-0 en su visita al Inter. Actualmente suma 59 puntos, a uno del líder Juventus que recibirá mañana al Inter desde las 16.45.

Hoy además jugarán por la fecha 26: Udinese vs. Fiorentina (14.00) y Nápoli vs. Torino (16.45). El Genoa de Antonio Sanabria visitará mañana al Milan (8.30).