Benfica es finalista en Copa de Portugal

El Benfica logró ayer el pase a la final de la Copa de Portugal tras empatar a uno contra el Famalicão, al que ganó en el partido de ida por 3-2.

Pizzi en el minuto 24 adelantó al Benfica, mientras que el delantero murciano Toni Martínez igualó a los 78’.

Hoy se disputará en Do Dragao la vuelta de la otra semifinal entre el Oporto y el Viseu de la Segunda División lusa, que empataron a uno en el partido de ida.





La final se disputará en el estadio lisboeta de Jamor el próximo 24 de mayo.





Griezmann niega críticas a Messi

Antoine Griezmann, internacional francés del FC Barcelona, negó sentirse "aislado" en su club y afirmó que son "falsas" sus críticas a Leo Messi y a la entidad azulgrana, tras conocer un artículo publicado por France Football, que atribuye un "frío recibimiento" del vestuario catalán.

Griezmann, a través de su equipo de comunicación, negó todos los argumentos publicados y agregó que no ha hablado con la citada publicación y por tanto "las declaraciones no existen".



Disgusto por cobro a las mascotas

La Premier League y varios equipos de fútbol ingleses de otras categorías piden hasta 700 libras (829 euros) para que los niños salgan de la mano de los jugadores antes de los partidos, un asunto que generó críticas por parte de políticos y aficionados al discriminar a las familias de ingresos más bajos.

Las "mascotas" en la Liga suponen un beneficio para los clubes ingleses de alrededor de 500.000 libras (592.000 euros) por temporada, según The Daily Telegraph.