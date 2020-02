Nápoli se acerca a Europa League

Nápoli logró ayer un sufrido triunfo por 2-4 de visitante ante Sampdoria y, con su segunda victoria consecutiva, se acercó a las posiciones europeas de la Serie A.

En Sampdoria estuvo Édgar Barreto sin poder ingresar a la cancha, y vio la derrota desde el banco de suplentes. Es el tercer partido sin victorias para el equipo genovés que quedó con 20 puntos, a cuatro del Genoa, su clásico rival, que es el equipo que se encuentra de momento en zona de descenso.

Milik, Elmas, Demme y Mertens fueron los autores de los tantos del Nápoli, que llega a los 30 puntos tras la victoria y quedó a dos puntos de Cagliari, que está en zona de preclasificación a la UEFA Europa League.

El experimentado Quagliarella y Gabbiadini, fueron los autores de los descuentos en la Sampdoria.



Carnaval de goles paraguayos en el exterior

Roberto Moreira, César Meza Colli, Wilson Chimelli y Alcides Miranda fueron los paraguayos que festejaron goles en ligas extranjeras.

Moreira (foto) marcó el primer gol del Motagua que derrotó en el clásico de Honduras por 2-1 a Olimpia.

Meza Colli, por su parte, le dio la victoria al Keshla anotando el segundo gol en el 2-1 ante Gabala en Azerbaiyán. En Keshla jugó también Lorenzo Tito Frutos.

En el ascenso de Argentina, Wilson Chimelli anotó para Real Pilar en la victoria por 2-1 ante Victoriano Arenas por la Primera C (última categoría) y Alcides Miranda anotó un doblete para Douglas Haig con el que venció 2-0 a Crucero del Norte por el Federal A (tercera división, similar a la UFI).



Desmienten salida de Mbappé del PSG

El último encontronazo entre el entrenador Thomas Tuchel y Kylian Mbappé el pasado fin de semana al ser cambiado el delantero, desnudó una interna que tiene el jugador en el vestuario y empezaron las especulaciones sobre una salida del crack francés para ir al Real Madrid.

“Estoy triste porque estamos en un gran momento, ganamos 5-0 el pasado sábado y la prensa no habló nada del partido. Me encanta el juego, el espectáculo, pero no hablamos del partido que hicimos el sábado. No hay nada personal entre Mbappé y yo, sé que no quiere ser sustituido, es normal, pero quiero también darle minutos a los que están en el banquillo. No creo que lo del sábado le sirva a Mbappé para salir del club. Es nuestro jugador y tiene contrato”, sentenció Tuchel.