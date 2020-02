Ex mundialista César Zabala falleció ayer

César Zabala Fernández, ex defensor de Cerro Porteño y Luqueño, mundialista con la Selección Paraguaya en el recordado Mundial de México 1986, falleció ayer a los 58 años en la ciudad de Luque.

Zabala, recordado por haber sido tricampeón con Cerro Porteño, primero en 1987 y luego consiguió los títulos de Primera División de 1992 y la extinta Copa República del año 1991.

Además de Sportivo Luqueño y Cerro Porteño, Zabala militó en Talleres de Córdoba (1988-1989), Internacional de Porto Alegre (1990) y el Deportivo Sipesa de Perú (1993), el último club donde militó como profesional.



Brasil recibirá a Paraguay en la lejana Manaos

La Federación Brasileña de Fútbol definió todos los estadios donde su selección hará de local en el camino de las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

El partido contra Paraguay, el Scracth lo disputará en el Arena da Amazonia, un estadio para 40.000 personas en la ciudad de Manaos, el viernes 10 de diciembre del 2021. Este será el último partido de Brasil en condición de local.

Además definió que el clásico sudamericano ante Argentina, que será el martes 13 de octubre de este año en el Arena Corinthians de São Paulo.

El debut será ante Bolivia, en el Arena Pernambuco, el próximo viernes 27 de marzo.



Iturbe vuelve a Pumas tras no cerrar en Italia

Finalmente, Juan Iturbe deberá seguir en Pumas de México, tras no cerrar su vinculación con el Genoa de Italia, pese a pasar las pruebas médicas, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el volante paraguayo volverá al fútbol mexicano.

Sin una voz oficial y un escueto comunicado de Pumas donde dice que las negociaciones no avanzaron y el jugador regresará a sus filas, dieron por finalizado el intento de Iturbe por volver al fútbol italiano.

Había acuerdo entre clubes por un préstamo por un año con una opción de compra por 4 millones de dólares para el jugador de 26 años.