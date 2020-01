Nápoli sorprende y elimina a Lazio de la Copa

Ante todo pronóstico, Nápoli derrotó 1-0 a Lazio con el tanto de Lorenzo Insigne (foto) a los 2 minutos y lo dejó afuera de la Copa Italia en los cuartos de final.

Con un pésimo presente, los napolitanos se le plantaron al equipo romano que pelea por la obtención del Scudetto. Pero todo estuvo cruzado para el equipo lazial, que no contó con la mira fina de su goleador Ciro Immobile, que malogró un penal a los 10 minutos, al resbalarse antes de rematar.



Nápoli jugará en semifinales ante el vencedor de Fiorentina vs. Inter a disputarse el próximo miércoles a las 16.45. Hoy también juegan por cuartos, Roma vs. Juventus (16.45).



Sevilla avanza y hoy los grandes se prueban

Sevilla se mostró seguro y derrotó al Levante por 3-1 para confirmar su paso a los octavos de final de la Copa del Rey, competición donde hoy Barcelona y Real Madrid saldrán al ruedo.

Tras un primer tiempo donde terminó igualado 1-1, en condición de local, Sevilla sacó fuerzas y volcó el marcador a su favor por los goles del argentino Lucas Ocampos (46’) y Oliver Torres (78’).

Hoy Barcelona visitará al humilde Ibiza (15.00) y Real Madrid hará lo mismo ante el desconocido Unionistas (17.00). En otros juegos: Elche vs. Athletic Bilbao (15.00), Girona vs. Villarreal y Real Sociedad vs. Espanyol (17.00).