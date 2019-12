Ibrahimovic confirmó su retorno al Milan

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic finalizó su aventura en Los Angeles Galaxy y analizaba dónde continuar su carrera. Luego de varios idas y vueltas, decidió aceptar la propuesta del Milan, según informan desde Italia, y la novela parece haber llegado a su fin. A sus 38 años y tras haber tenido un paso extraordinario por la MLS, tendrá su segundo ciclo en el club italiano.

En su primer ciclo, que fue en el 2010, Zlatan marcó 56 goles en 85 partidos y se ganó el corazón de los hinchas luego de ganar la Serie A en su primer año en la institución rossonera.



Colón, de finalista a sueldos impagos

Colón de Santa Fe fue ese club que emocionó a todos con su primera final internacional en la pasada Copa Sudamericana, disputada en Asunción. Pero hoy en día su dirigencia no pasa por un buen momento.

Los trabajadores del club se encuentran en huelga debido a que no recibieron aguinaldo y además les debe parte del sueldo. Y en la semana se viralizó un video donde los trabajadores del eterno rival, Unión, demostraron toda su solidaridad regalándoles las cajas navideñas que habían recibido.

El video, publicado por el diario Olé, fue captado por vecinos que vivían en los alrededores del club Colón. El sabalero no pasa por un buen momento institucional.



Búfalo Ovelar presentado en Once Caldas

El delantero paraguayo Roberto Búfalo Ovelar volverá al fútbol colombiano y lo hará vistiendo la camiseta del Once Caldas de Manizales, su tercera casaca en el fútbol cafetero.

Tras estar un semestre en Olimpia, la dirigencia franjeada decidió prestarlo por un año al cuadro blanco. El punta de 34 años, tiene pasado en Junior de Barranquilla y Millonarios de Bogotá.