Semana de adelanto en el Viejo Continente

Las diferentes ligas del fútbol europeo adelantan fechas hoy para así llegar a tiempo con los calendarios, ante los parates por fiestas de fin de año.

En Italia, Sampdoria de Édgar Barreto recibirá a Juventus a las 14.55 por la jornada 17 y Brescia vs. Sassuolo por la fecha 7 desde las 16.45.

Por Inglaterra, la Copa de La Liga tendrá tres partidos: Everton vs. Leicester, Oxford vs. Manchester City (ambos a las 16.45) y Manchester United vs. Colchester (17.00). Y en Alemania se juegan 5 juegos por la fecha 16 de la Bundes.



El superclásico de España con todos en vilo

Barcelona recibe en el Camp Nou al Real Madrid esta tarde a partir de las 16.00 (transmisión de ESPN) en fecha de regularización de la décima jornada de La Liga Española.

Será el partido que podría desnivelar la tabla de posiciones, ya que ambos son líderes con 35 puntos.

En el culé solo tendrá la baja el francés Ousmane Dembélé; enfrente, el merengue no tendrá a Hazard, James Rodríguez, Asensio y Marcelo, todos lesionados.

Un clásico que fue postergado por motivos de seguridad y se ve amenazado por las marchas a favor de la independencia de Cataluña que se planean en la previa al encuentro.