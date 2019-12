Hoy se sortean la Champions y Europa

Hoy desde las 8.00 (hora paraguaya) empezarán a girar los bolilleros para armar los choques de dieciseisavos de final de la Europa League y los octavos de final de la Champions League.

En la Champions, los bombos quedaron definidos, por un lado están: Barcelona, Valencia, Juventus, PSG, Liverpool, Bayern Múnich, Leipzig y Manchester City. Por el otro quedaron Real Madrid, Atlético Madrid, Olympique de Lyon, Tottenham, Chelsea, Nápoli, Atalanta y Borussia Dortmund. Los equipos del mismo país no se podrán enfrentar en esta instancia, por lo que se descarta un clásico entre Barcelona vs. Real Madrid.



Se suspendió un partido por cánticos

El árbitro José López Toca decidió suspender el partido entre Rayo Vallecano vs. Albacete de la segunda división de España debido a los cánticos de la hinchada del Rayo contra un jugador de Albacete.

El jugador pifiado y maltratado fue Román Zozulia que volvió a Vallecas casi tres años después de su salida del Rayo. Una parte de la afición vallecana se mostró en 2017 en contra de la presencia del delantero cedido por el Betis por su presunta ideología y ayer lo ha hizo visible cantándole “Román Zozulia, un puto nazi”, “Los fascistas fuera de Vallecas”. En Albacete, el delantero paraguayo Carlos Acuña estaba en cancha.