Mundialistas del 2010 se volvieron a reunir

Como si fuera una tradición, los ex seleccionados albirrojos del Mundial de Sudáfrica 2010 se reunieron para compartir una cena en donde estuvieron en su totalidad y hasta se sumó el ex seleccionador, Gerardo Martino, con parte del cuerpo técnico que hizo historia con la Albirroja que llegó a cuartos.

En redes sociales se viralizaron vídeos en donde se ve a Rambert Vera como mayor narrador de anécdotas de ese Mundial donde Paraguay venció a Japón para lograr una histórica clasificación. Participaron Bonet, Salvador Cabañas, Aldo Bobadilla, Aureliano Torres y hasta el ex presidente Horacio Cartes.



Clásico de Manchester es el gran atractivo

La fecha 16 de la Premier League tendrá el gran juego entre el Manchester City y Manchester United hoy a partir de las 14.30 (transmisión de ESPN 2).

El City suma 32 puntos, en el tercer puesto, a tres de Leicester que es escolta y a 11 del líder Liverpool.

Los rojos de Anfield visitarán al Bournemouth a las 12.00.

En cuanto a los jugadores paraguayos, Newcastle de Miguel Almirón recibe mañana al Southampton desde las 11.00 y West Ham con Fabián Balbuena recibirá la visita del Arsenal el lunes a partir de las 17.00 cerrando esta nueva jornada en la máxima categoría del fútbol inglés.





Cardiff apeló al TAS por el caso Sala

Cardiff presentó una apelación formal al máximo tribunal deportivo para la anulación de un fallo de la FIFA bajo el cual está obligado a entregar al club francés Nantes seis millones de euros (6,7 millones de dólares) como primer pago por el traspaso del fallecido jugador argentino Emiliano Sala. El TAS indicó que una audiencia de apelación se llevaría en abril.