José Mourinho empezó con el pie derecho

El técnico portugués José Mourinho empezó de buena forma su nueva experiencia en la Premier League, su Tottenham derrotó de visita 3-2 al West Ham, que tuvo en la banca al defensor paraguayo Fabián Balbuena.

La victoria dejó noveno al Tottenham con 17 puntos, a dos de la clasificación a copas europeas.

En la parte alta, Liverpool venció 2-1 al Crystal Palace de visita y sigue invicto, con 12 victorias y 1 empate en 13 fechas, con 37 puntos. Lo siguen Leicester con 29 y Manchester City con 28 que derrotó al Chelsea por 2-1. Mañana a las 17.00, Newcastle de Almirón visita a Aston Villa.



Juventus e Inter se ponen “la tricota”

Juventus e Inter de Milan parecen estar destinados a ser los dos equipos que lucharán por el Scudetto esta temporada en Italia. La Vecchia Signora, actual octacampeón de la Serie A, visitó al Atalanta y lo derrotó por 3-1 con goles argentinos, doblete de Gonzalo Higuaín (74’ y 82’) y Paulo Dybala (92’), una victoria sin su máxima figura, Cristiano Ronaldo. Por su parte, Inter goleó por 3-0 a Torino en Turín, anotaron el argentino Lautaro Martínez (12’), de Vrij (32’) y Lukaku (55´). Juventus suma 35 e Inter quedó con 34 puntos. Hoy juega Bologna de Santander vs. Parma (8.30) y Sampdoria de Barreto vs. Udinese (14.00).





Barcelona y Real Madrid no aflojan en La Liga

A paso firme, los dos equipos más grandes de España siguen en la primera posición de La Liga, Barcelona y Real Madrid en una batalla cabeza a cabeza.

El blaugrana dio vuelta un 0-1 ante Leganés de visitante con dos goles sudamericanos: el uruguayo Luis Suárez (53’) y el chileno Arturo Vidal (79’), con el argentino Lionel Messi de asistidor.

Mientras que el merengue no quiso ser menos y de local revirtió el 0-1 contra Real Sociedad y ganó 3-1. Marcaron Benzema (37’), el uruguayo Federico Valverde (47’) y Modric (74’). Así Barcelona y Real Madrid suman 28 puntos, seguidos por el Aleti con 25.



Diego Areco volvió a marcar para Jocoró

El delantero paraguayo Diego Areco anotó para el Jocoró de la Primera División de El Salvador, que cayó 1-2 ante FAS por la fecha 20 del torneo Apertura.

Es el octavo gol de Areco, en siete partidos disputados, para el delantero de 27 años con pasado en el RI 3 Corrales de Ciudad del Este.