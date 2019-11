Hoy inicia el Sudamericano Sub 15 en Luque

Desde hoy y hasta el 8 de diciembre se disputará en Paraguay el Sudamericano Sub 15 de fútbol, donde las selecciones del continente lucharán por ser campeón.

Las acciones arrancan hoy en Luque, con partidos del Grupo A: Colombia vs. Venezuela (18.00) y Bolivia vs. Perú (20.30) en cancha de General Díaz; mientras que Brasil vs. Bélgica será en la cancha de Conmebol a las 19.00 (foto). Todos con ingresos liberados para el público en general.

Paraguay debutará mañana a las 20.30 en cancha del club Nacional ante Uruguay por el Grupo B.



Balbuena le da la bienvenida a Mou

La jornada 13 de la Premier League inicia hoy, a las 9.30, con el choque entre West Ham de Fabián Balbuena, que recibirá al Tottenham, con la novedad de que el luso José Mourinho debutará en la banca de los Spurs.

La diferencia entre ambos es solo de un punto, Tottenham (14) y West Ham (13). Ambos buscarán ganar y alejarse de los puestos bajos de la tabla.

El líder Liverpool visitará al Crystal Palace a las 12.00, misma hora en que se disputarán otros cinco juegos: Arsenal vs. Soton, Bournemouth vs. Wolves, Brighton vs. Leicester, Everton vs. Norwich y Watford vs. Burnley. Para que la jornada de hoy se cierre con el partidazo entre Manchester City vs. Chelsea, desde las 14.30 (transmisión de ESPN 2).



Sin Cristiano, Juventus defiende la punta

Cristiano Ronaldo se quedó fuera de la lista de convocados de Juventus para visitar hoy a las 11.00 al Atalanta, en la fecha 13 de la Serie A, donde la Juve es líder con 32 puntos. Tal y como sugirió el técnico Maurizio Sarri en la rueda de prensa previa al duelo de Bérgamo, en la que declaró que al 99% CR7 no estaría disponible, el delantero portugués descansará este fin de semana.

Jornada sabatina en el Calcio, que además tendrá a Milán recibiendo a Nápoli desde las 14.00 en San Ciro y el escolta Inter (31 puntos) visitando al Torino a las 16.45.



Cañete marcó, pero la fecha se suspendió

Marcelo Cañete, volante argentino nacionalizado paraguayo, marcó el gol de la victoria para Cobresal que derrotó 3-2 a Unión Española, en el único partido que se pudo disputar ayer por la fecha 26 del fútbol chileno.

Jornada plagada de incidentes y que terminó con la suspensión de los demás partidos a pedido del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup).

Los incidentes se registraron en el Estadio de La Florida, donde barras bravas de Colo Colo impidieron que el partido entre Unión La Calera vs. Deportes Iquique se disputara en su segundo tiempo al invadir la cancha. Esto en forma de protesta por el malestar social que tiene el pueblo chileno contra su gobierno. El juego se suspendió a los 66’.