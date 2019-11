Henry asume en el Montreal Impact de la MLS

El francés Thierry Henry ha sido nombrado entrenador en jefe del equipo del Montreal Impact de la Major League Soccer con un contrato de dos años.

Henry, que anteriormente trabajó como asistente para el equipo nacional de Bélgica y como entrenador del Mónaco, terminó su carrera como jugador con los Red Bulls de Nueva York en 2014.

“Es un honor ser entrenador en jefe del Montreal Impact y regresar a la MLS”, dijo Henry. “Es una liga que sé bien, donde me lo pasé muy bien”. “Estar en Quebec, en Montreal, que tiene una gran herencia multicultural, es algo extraordinario. Siempre he tenido un ojo puesto en este club y ahora estoy allí”, apuntó el francés que buscará afianzarse como entrenador.



Pelé retó a Cristiano Ronaldo que lo supere

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol, afirmó en una entrevista que la irrupción de Rodrygo en el Real Madrid es “maravillosa” para Brasil y retó al portugués Cristiano Ronaldo a que supere su récord de 1.283 goles anotados.

“Espero que tenga mucha suerte porque con la cantidad de goles que tiene ya es una cantidad buena y espero que tenga salud y fuerza para llegar a 1.283 goles, que fue mi marca. Entonces, vamos a esperar”, dijo el triple campeón del mundo con la Canarinha. Con buen ánimo y sentido del humor, Pelé, nacido el 23 de octubre de 1940, explicó que ya está “bastante mejor” de salud, después de su último percance en abril pasado, cuando estuvo hospitalizado para ser operado de un cálculo renal.