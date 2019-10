FIFA pide prohibición de por vida a racistas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha pedido a los organismos del mundo del fútbol buscar “formas más fuertes y más efectivas” para “erradicar el racismo” en los partidos, tras los incidentes vividos el lunes en el duelo entre Bulgaria e Inglaterra (foto). El dirigente ha afirmado que aquel organismo hará cumplir en todo el mundo las sanciones de prohibir la entrada de por vida a los estadios que impongan las asociaciones continentales a los aficionados con comportamientos racistas.

El partido entre Bulgaria e Inglaterra tuvo que parar en varias ocasiones por cánticos racistas de la barra bulgara.



Develarán sedes de las finales del 2020

La Conmebol anunciará mañana las dos ciudades elegidas para albergar las finales de la Copa Libertadores y Sudamericana del 2020. Los países que pugnan por albergar estas finales son Brasil, Argentina y Perú.

La decisión se tomará en el Consejo de la Conmebol, después de haber visitado los ocho escenarios que han llegado hasta la fase final para la Copa Libertadores y los cuatro que esperan ser la sede de la Copa Sudamericana del próximo año.





Brasil es el país con más ciudades candidatas para la Libertadores, con los estadios de Mineirão, en Belo Horizonte; Arena do Gremio, en Porto Alegre; Beira-Río, también en Porto Alegre; Maracaná, en Río de Janeiro; y el estadio do Morumbi y Arena Corinthians, ambos en São Paulo.



Colón, del Chelo y Ortega, busca avanzar

Colón de Santa Fe, actual finalista de la Copa Sudamericana, se juega hoy su pase a semifinales de la Copa Argentina cuando enfrente a Estudiantes de Buenos Aires (de la tercera categoría), desde las 21.15 en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná.

Marcelo Estigarribia (foto) está entre los convocados para este choque copero, mientras que Jorge Ortega no fue citado. El vencedor de este juego enfrentará a River Plate en semifinales. El campeón de la Copa Argentina clasificará de forma automática a la Libertadores del 2020.

En cuanto a la final de la Sudamericana, Colón ya agotó las 18.000 entradas que le fueron destinadas y el club solicitó más sectores.