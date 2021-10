Cortan energía a aguatera privada por deuda y afecta a los usuarios

Son más de 12.000 usuarios afectados y que están reclamando a la empresa la regularización del servicio. “Es un problema que se arrastra desde hace tiempo, la firma hace una pequeña entrega y después dejan de pagar, incumple su fraccionamiento reiterativamente. Se le había notificado, se le había advertido innumerables veces, se le dio muchas oportunidades y hace años hacen lo mismo y ya no era sostenible la condición con ellos”, explicó el ingeniero Alfredo Argüello, jefe de la Región Este de la ANDE.

Aclaró que esta posición institucional no solo con la empresa Mers, sino con todos los morosos que tiene la ANDE. “Incluso estamos judicializando más de 200 casos. En el caso de Mers, nosotros le propusimos un plan de pago incluso, pero ellos vienen con propuestas muy por debajo, vienen a ofrecer montos irrisorios a pedir que se le conecte de nuevo y esta no es la condición que se plantea desde la institución”.

Dijo que la ANDE ofreció una propuesta muy por debajo de lo que abonan clientes normales. “Les hemos dado todas las facilidades posibles, incluso fraccionando y no es la primera vez, es reiterativo, están acostumbrados a manejarse así, porque ellos cobran regularmente y cuando les consultamos a los administradores y a la gente que viene acá a hablar en nombre de la firma, dicen que los dueños vienen y llevan la plata, pero si no priorizás a tus clientes, no sé”.

El ingeniero Argüello dijo que lamentan por el inconveniente que están pasando los usuarios, pero lamentablemente esta gente no tiene en cuenta al servicio de energía eléctrica como algo prioritario. Ojalá cambien su actitud y entiendan que la ANDE necesita cobrar su venta porque también tiene que sostener sus inversiones y mantenimientos.

PLAZO. Por su parte, la Municipalidad de Ciudad del Este emplazó el pasado lunes a los responsables de la empresa aguatera Mers Corporation del barrio Don Bosco, para que en un plazo de 48 horas, que vence hoy, restablezca la provisión de agua a los usuarios.

El urgimiento fue entregado en el local de la empresa por parte del director de la Oficina de Defensa del Consumidor y el Usuario, el abogado Richard González, merced a una resolución emanada del Juzgado de Faltas.

Se trata de la misma empresa que ya tiene causas abiertas en la Municipalidad a raíz de insistentes denuncias por parte de los usuarios por mala calidad del servicio e interrupciones en la provisión por largos periodos de tiempo. Una gran cantidad de usuarios quedaron sin el servicio ya hace cinco días, de acuerdo con lo manifestado por el director. “La interrupción es por el retiro del medidor por parte de la ANDE, por falta de pago de una millonaria deuda, aunque la empresa Mers sigue cobrando por el servicio de provisión de agua”, indicó González.