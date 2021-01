Algunos denominan a todo esto: el sistema. La cuestión es detectar los negocios del Estado, tener unos ojos y oídos del corrupto al interior del “ogro corruptor”, organizar una gavilla, bendecirla por alguna asociación pentecostal o masónica y asaltar las arcas públicas. No se requiere mucha imaginación. El plato está servido. Los contratistas de obra solo preguntan el nuevo número de la cuenta bancaria donde se depositará el monto y si se lo hace en forma física, en qué tipo de bolsa llevará el efectivo y a quiénes deberá ser repartido. No hay hasta ahora nadie que se haya opuesto al corruptí, como nadie se anima a denunciar su formula y operadores. Si lo hace insinuándola, como el director de obras del MOPC, el arquitecto Kronawetter, le tocará ser apartado del cargo mientras los operadores más duchos y veteranos se encargarán de encontrar sus múltiples errores y faltas para sepultar la denuncia de posible corrupción en las permanentes visitas al ministerio del cuñado presidencial y del mayor facturador de servicios al Estado. Si el ministro es de la misma iglesia, se encontrarán los domingos para agradecer a Dios los servicios proveídos, dejarán algo para el óvolo y celebrarán con salmos y alabanzas los recursos públicos capturados. La corruptí alcanza a todos, incluso a aquellos que se habían escandalizado antes de todo lo que ahora desde su posición de poder le toca administrar. Culpará a la realidad política, dirá que nosotros no “entendemos cómo se hace política en Paraguay”. Incorrecto, lo sabemos muy bien y padecemos sus costos en mala educación, salud, seguridad, rutas y mucha corrupción.

Lo del mamotreto de viaducto croché –porque no es ñandutí– es simplemente la punta de un iceberg que cuando se examinen las demás obras asignadas podemos terminar llorando como lo hizo Wiens cuando comprobó la corrupción del Metrobús. A moco tendido, pero será tarde porque los nuevos corruptos harán olvidar a los viejos. Solo se frotarán las manos los abogados defensores, fiscales, jueces y pastores que lucrarán con los arrepentidos militantes de la corrupción. Estos, se sumergirán en piletas bautismales y proclamarán las bienaventuranzas del Señor. Claro, ya se imaginan lo que podría decir el de arriba.

La corruptí o la tela de araña de la corrupción atrapa todo a su paso. Funde la mejor de las expectativas, arrasa con la honra que dicen presumir algunos, hunden en el descrédito el sistema democrático y nos empobrece cada día más. El viaducto de croché, diría el filósofo de estos negocios, González Macchi: “zoncerarei” frente al descomunal robo cotidiano que no sabemos, pero lo padecemos.