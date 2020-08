Correa ignora a la Justicia de Ecuador y acepta candidatura

El ex mandatario Rafael Correa, quien está en Bélgica y enfrenta varios procesos judiciales con órdenes de captura, anunció el martes que será candidato a la vicepresidencia de Ecuador en las elecciones de febrero por una coalición de izquierda.

"Acepto con alegría esta nueva responsabilidad, que no la he buscado, ni siquiera la he deseado", expresó Correa tras ser presentado como candidato por el frente Unión por la Esperanza (UNES) en una transmisión por Facebook.

Sin embargo, aún es incierto si el ex gobernante (2007-2017) podrá concretar su postulación.

Además de los procesos judiciales -ninguno con sentencia en firme- deberá esperar a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilite su aspiración al segundo cargo político del país.

Correa acompañaría al economista Andrés Arauz, de 35 años, uno de sus ex ministros que se postula a la presidencia por UNES, que reúne a varios partidos y organizaciones de izquierda como grupos de indígenas y sindicatos. "Acepto esta responsabilidad que me otorgan mis compañeros de participar como candidato a la vicepresidencia de la República por ese sueño colectivo que llamamos revolución ciudadana", dijo Correa.

El ex mandatario viajó a Bélgica -de donde es su esposa- apenas terminó su mandato en 2017 sin que entonces enfrentara proceso alguno.

La Suprema Corte ratificó hace un mes una condena a ocho años de cárcel por cohecho, en un proceso en el que fue juzgado en ausencia y que está en la última fase de casación, por lo que la sentencia aún no está firme.

Rafael Correa, de 57 años, también afronta una orden de captura para ser enjuiciado por el secuestro en Colombia de un opositor ecuatoriano en 2012. En ambos casos alega su inocencia, con el argumento de que es un perseguido político. AFP