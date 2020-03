Coronavirus: Salud confirma un nuevo caso y cifra sube a ocho

“Informe #Covid19 en nuestro país: Laboratorio Central procesó este fin de semana 33 muestras, 32 resultaron negativas y 1 positiva, relacionada al segundo caso. Total de casos confirmados: 8”, señaló en su cuenta de Twitter Mazzoleni.

Nuevamente el segundo caso que llegó desde Argentina y que actualmente se encuentra en terapia intensiva, aparece vinculado a un nuevo afectado.

Esta es la cuarta persona contagiada. El primer afectado, un hombre joven que llegó desde el Ecuador, contagió a dos.

El octavo caso se encuentra en buen estado de salud y actualmente en aislamiento domiciliario. Hasta el momento son tres personas internadas, de las cuales dos están en terapia intensiva.

Dos se encuentran graves y una estable, no se han detectado casos autóctonos que no tengan relación con los confirmados. Se continúa en la búsqueda de esta posibilidad, ya que Salud no la descarta.

Por otro lado, la cifra de sospechosos continúa en 11 y los casos en seguimiento.

Sin embargo, no se descarta que puedan variar estos números en las siguientes horas, adelantó el encargado de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, doctor Guillermo Sequera.

Pabellón

La tarde del jueves empezó la limpieza y el movimiento de suelo, se derribaron algunos árboles y se procedió a la limpieza de un sector del predio del Hospital Regional de Ciudad del Este, que será destinado para la construcción de un pabellón para pacientes con problemas respiratorios como el coronavirus.

Será una estructura de 200 metros cuadrados, divididos en espacios que serán destinados para consultorio, sala de espera y 10 camas de aislamiento, informó el corresponsal Wilson Ferreira.

Harán prueba a bebé que ingresó al Acosta Ñu

En los grupos de WhatsApp se viralizó ayer el video de una bebé de un año y dos meses que fue ingresada al Hospital Acosta Ñu. Los intervinientes contaban con el equipo correspondiente para el abordaje de un caso de Covid-19. En dicho mensaje viral se aseguraba que la paciente padecía de coronavirus.

El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que desmentía tal afirmación. Aclaró además que la recepción y traslado se realizó con las medidas de protección establecida para casos de enfermedades respiratorias que puedan ser catalogadas como posible coronavirus.

“No se puede afirmar que la paciente tenga un cuadro de Covid-19 hasta que Laboratorio Central realice la prueba correspondiente”, señalaron. Instaron nuevamente a verificar las informaciones viralizadas por diversos medios y a ejercer la responsabilidad en la difusión.