Coreano crea web para hacer conocer atractivos de Paraguay

El programador informático reside en Asunción desde el 2018 y, a la par de enseñar inglés y mandarín en forma particular, ha venido emprendiendo varios proyectos para que los extranjeros conozcan las bondades que tiene Paraguay. Relató que al país no se lo conoce mucho en el extranjero y a veces solo llegan noticias negativas, siendo que también hay varios aspectos positivos que informar a la comunidad internacional. Además, señaló que la información no se encuentra en idioma inglés, lo que dificulta el alcance para los interesados.

“Quiero que los extranjeros conozcan Paraguay, porque no hay información en inglés. Los colaboradores del sitio pueden enviar fácilmente fotos e informaciones. Si este sitio web puede traer a al menos una persona al país, o más personas aprenden sobre Paraguay, el proyecto estará cumplido”, apuntó el joven.

Hace dos años, Yunmin había desarrollado el sitio Jaha.soy, en el que daba a conocer los precios de los comercios paraguayos, con el fin de que los extranjeros no sean engañados. Indicó que esta idea la tuvo luego de que tuviera un percance con su vehículo y el taller mecánico le terminó cobrando mucho dinero por no reparar el problema. Luego encontró la solución por una recomendación, a mitad de precio.

Dijo que muchas veces los comerciantes quieren aprovecharse de los ciudadanos foráneos, primero por no hablar bien el idioma local, y luego por la creencia de que tienen mucho dinero. Lamentó que las autoridades locales no le hayan prestado mucha atención cuando intentó hablar con ellas, como es el caso de la Senatur.

Sin embargo, remarcó que existen buenas personas en el Paraguay y conoció de primera mano la solidaridad de sus habitantes, por lo que decidió quedarse y hasta abrió su propio restaurante.

AYUDA A BOMBEROS. El año pasado, el ciudadano oriental buscó la manera de ayudar a los bomberos voluntarios paraguayos, pues observó que no tienen los recursos necesarios y deben salir a pedir contribuciones a la vía pública.

Creó una red de colaboración, para que los empresarios paraguayos puedan unirse para donar insumos, como ropas, comida, herramientas e incluso para enseñarles idiomas en forma gratuita. Los interesados pueden contactarlo al (0981) 901-911.