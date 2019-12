Cordillera: Persisten los problemas en el suministro de agua

Los concejales departamentales de Cordillera reciben constantemente pedidos de ayuda de los pobladores de los asentamientos del tercer departamento que no cuentan de manera permanente con el suministro de agua potable. La problemática es el servicio discontinuo en la provisión del vital líquido, una situación que se arrastra hace semanas.

En tal sentido, el concejal Julio César Romero pidió que se declare emergencia departamental y solicite a la Gobernación la utilización de las máquinas perforadoras con que cuenta la institución, para excavar más pozos artesianos en el afán de que las comunidades no padezcan más de la falta de agua.

ESTACIÓN VERANIEGA. La situación se torna preocupante, más aún teniendo presente que en breve comenzará la estación de verano y los días de intensos calor serán frecuentes.

“La Gobernación de Cordillera dispone de las máquinas perforadoras de pozos, y el gobernador tiene la muy buena predisposición para ayudar en tal sentido a los cordilleranos, que están atravesando este tipo de problemas que tiende a continuar si es que no se acciona de inmediato”, dijo el concejal Romero, que no ocultó su disconformidad al no procederse en la plenaria de la Junta a aceptar sobre tablas el pedido de emergencia departamental para Cordillera.

“La Junta Departamental envió el pedido de emergencia a la comisión específica de dicho organismo para su estudio y recién el próximo jueves se tendría una repuesta a la solicitud de ayuda de emergencia solicitada”, comentó el edil Julio César Romero. Mientras, los pobladores siguen sufriendo por la intermitencia en el servicio.