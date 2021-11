Corazón y pulmones de niños son afectados en síndrome pos-Covid

“Tienen menor afectación que los adultos, no se ven las secuelas, no se ve el cuadro respiratorio tan intenso que se ve en los adultos, pero sí tienen cuadros particulares como el síndrome inflamatorio multisistémico (SIMP). Este cuadro puede causar la muerte”. El síndrome, que se presenta solo en algunos pacientes pediátricos, es una inflamación generalizada que afecta a múltiples órganos y aparece entre cuatro a seis semanas después del Covid-19. En el país, 45 niños y adolescentes fallecieron por Covid-19, según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) hasta el 6 de noviembre. Un total de 145 casos se confirmaron como síndrome inflamatorio multisistémico, asociado a Covid-19, de los cuales nueve fallecieron. La tasa de letalidad es del 6%. Seis tenían un rango de edad entre 2 y 9 años. Otros tres, entre 10 y 19 años de edad. Todos requirieron Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los fallecidos provinieron de Central (4), Asunción (3), Concepción (1) y Alto Paraná (1). Los niños y adolescentes no sufren un cuadro tan agudo del Covid-19 como los adultos, pero les acecha el síndrome multisistémico, que puede ser letal, en algunos casos. IMPREDECIBLE“El síndrome inflamatorio es algo que puede ocurrir en cualquier niño. Es algo impredecible. Ocurre de cuatro a seis semanas después. Existe una afectación de múltiples órganos. Corazón, pulmones, el paciente puede quedar con secuelas o puede haber riesgo de muerte. En pocas palabras no están exentos de los riesgos los niños y adolescentes”, señaló el doctor Agüero. Algunos signos a tener en cuenta en los niños y adolescente con pos-Covid son la fiebre persistente, vómitos, diarreas, erupciones cutáneas generalizadas, que generalmente aparecen en las cuatro semanas posteriores a la infección del Covid-19. Ante cualquier síntoma se recomienda que el paciente infantojuvenil sea llevado inmediatamente a la consulta con un médico especialista. “En la medida que el virus se vaya transformando en un virus estacional, la predisposición a los casos va a continuar, de ahí que pensar que los niños y adolescentes no tienen riesgo es una falacia, es una mala concepción”. Instó a la vacunación anti-Covid.





El síndrome inflamato-rio es algo que puede ocurrir en cualquier niño. Ocurre de cuatro a seis semanas después. Existe una afectación de múltiples órganos. Dr. Martín Agüero, pediatra e infectólogo.





45 niños y adolescentes fallecieron a causa del coronavirus, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP).



145 casos se confirmaron como síndrome inflamatorio multisistémico, asociado a coronavirus en pediatría.



9 niños y adolescentes entre 2 a 19 años fallecieron por causas relacionadas al síndrome inflamatorio.