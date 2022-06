Contrataciones alerta sobre inusual fallo que afecta al seguro del BNF

Según los antecedentes, una de las firmas interesadas en participar, Patria SA de Seguros, presentó una protesta en contra del pliego de bases y condiciones del llamado, que fue rechazada in limine por la DNCP, al haberse tramitado tardíamente, de acuerdo con las explicaciones brindadas desde la entidad estatal. Posteriormente, Patria presentó un recurso de reconsideración, que volvió a ser desestimado.

De esta manera, la empresa decidió recurrir a las instancias judiciales y el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, conformado por Arsenio Coronel, Celeste Jara y Edward Vittone (quien votó en disidencia) emitió en fecha 14 de junio una medida cautelar a favor de la aseguradora Patria, con lo cual se frenó forzadamente la ejecución de los últimos detalles de un proceso concluido, desde la óptica de la Dirección de Contrataciones Públicas.

Al respecto, Pablo Seitz, titular de la DNCP, calificó lo sucedido como “poco usual” y sostuvo que los ítems solicitados dentro del llamado en cuestión incluyen al seguro integral bancario, que es la póliza que garantiza al asegurado (el BNF) el patrimonio de la institución. A su vez, manifestó que lo decidido por el Tribunal de Cuentas es de “cumplimiento imposible” y puso énfasis en que se genera una “inseguridad enorme” ya que un banco, por ley, no puede estar “un segundo” sin los seguros que requieren.

“Es de cumplimiento imposible porque no se puede suspender un proceso que ya acabó, está firmada la adjudicación y ya terminó el proceso”, manifestó. Además, consideró que el juicio iniciado por Patria no tiene pretensión útil, ya que “ni siquiera es para analizar si pueden o no ser adjudicados”.

EXPIRADO. Puntualmente en lo que refiere al seguro integral bancario, cabe mencionar que la cobertura del contrato anterior regía hasta el 19 de junio pasado. Ante esta situación, el BNF ya hizo un pedido de revocatoria sobre la resolución del tribunal. Por su parte, la DNCP también presentó un recurso de apelación contra el fallo del Tribunal de Cuentas.

Póliza emitida y dudas vinculadas

De acuerdo con los datos a los cuales accedió Última Hora, al menos una de las pólizas en cuestión ya llegó a ser emitida y el contrato correspondiente llegó a ser firmado, pero no se pudo pagar ante lo decidido por el Tribunal de Cuentas. Pablo Seitz aseguró que la DNCP no puede emitir el código de contratación para el desembolso y que no queda claro qué pasará en caso de que el Fomento quiera ejecutar la póliza en cuestión, en un eventual siniestro. Agregó que tampoco se puede extender el contrato anterior, porque ya feneció. ÚH intentó hablar con representantes del BNF y de Patria sobre el tema, pero no hubo respuestas.