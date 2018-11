Contraloría emplaza por 10 días a McLeod a que entregue documentos

Se reunió con el secretario general, Carlos Ávalos, y con el director de Administración y Finanzas, David Espínola.

Luego se trasladó hasta la sede de la Junta Municipal, donde se reunió con siete concejales. Con la intendenta solo habló por teléfono, quien, según se informó, está en la capital del país preparando con sus asesores su descargo, que debe darse el jueves en la Cámara Baja, en el marco de un pedido de intervención.

“Con relación al año 2017, nos informaron que los papeles originales están en el Tribunal de Cuentas en Sajonia, en Asunción. Referente al 2018, vinimos a comunicar que la Contraloría ha decidido también realizar una auditoría financiera de este ejercicio y a anticipar la solicitud de provisión de documentos y de autorización para que nuestro equipo auditor se instale en la Municipalidad”, explicó.

Indicó que tienen 10 días para responder. Referente a los documentos del 2018 se le anticipó de vuelta la imposibilidad material de acceso.

“Nos señalan que hubo un procedimiento en setiembre último de la Fiscalía de Delitos Económicos, que incautó documentos relacionados con las licitaciones de la Municipalidad. Es decir, tampoco esos papeles están en Ciudad del Este, estarían en Asunción. Vamos a cotejar esa información”, remarcó el contralor.

Dijo que el resto de las documentaciones “nos señalan los directores que están a disposición de la Contraloría, previa resolución de autorización de la intendenta”.

POR TELÉFONO. García habló telefónicamente con la intendenta, quien, según el contralor, “gentil y muy amable” dijo que hay disposición de colaborar. “La resolución podrá producirse en el lapso de 10 días. Vamos a empezar ese trabajo, a instalar nuestro equipo auditor y vamos a trabajar el resto de la cuestión (con relación al 2017, se verá) en Asunción con la Corte Suprema de Justicia”, indicó.

García remarcó que si en los próximos 10 días no recibe los documentos, actuará en consecuencia. “Cuando hay reticencia o cuando hay una omisión de la obligación de presentar documentación, la Contraloría, que no tiene facultades coercitivas por sí misma, tiene el auxilio judicial para poder acceder a la documentación”, aclaró.

El contralor negó que haya hablado con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y que a ello se debió su presencia en la Comuna esteña. Manifestó que lo expresado por el jefe de Estado tiene que ver con su visión política. “Nosotros no tenemos una guerra contra el clan Zacarías. No he conversado con el presidente. Detrás de Ciudad del Este hay un problema de orden sistémico. Hay instituciones que por una vía u otra encuentran el atajo para eludir el control”, indicó.

Aclaró que la intervención de la Contraloría no se contrapone con el pedido de intervención en proceso en Diputados. Manifestó que tienen problemas para auditar 156 organismos del Estado. “Municipalidades, órganos de la administración central y otras altas gerencias de la administración pública, que instalaron la discusión, vía acción de inconstitucionalidad, contra una ley que limitaba al poder a competencia del Tribunal de Cuentas”, remarcó.

García mencionó que el tema Ciudad del Este ha permitido instalar el conflicto. “Lo que la Contraloría reivindica es su competencia constitucional para realizar auditoría con independencia de la competencia del Tribunal de Cuentas, y lo ha dicho la Corte”, remarcó.

RUMOR DE RENUNCIA. Desde la semana pasada corre rumores de que McLeod estaría presentando renuncia. Si bien la versión fue desmentida por la misma jefa comunal, la versión que corre es que si renuncia antes del 15 de noviembre se llamarán nuevas elecciones. “Dicen que va a renunciar este miércoles. Pero es la séptima vez por ahí que se rumorea que va a renunciar”, dijo entre risas el concejal Teodoro Mercado.