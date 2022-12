Contraloría detectó desprolijidades en el CAH por G. 11.000 millones

La Contraloría General de la República (CGR) detectó en el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) desórdenes en las cuentas del activo fijo, del balance general y en las informaciones del inventario por un monto total que supera los G. 11.000 millones. Las irregularidades contemplan faltantes de documentos de las construcciones, así como vehículos e inmuebles que no están inscriptos en los registros correspondientes, entre otros.

La auditoría se realizó sobre los G. 26.949 millones que componen el activo fijo de la institución, es decir, acerca de las edificaciones, equipos de transporte, de oficina, de computación, terrenos y obras civiles en general. El monto representa el 3,3% del activo total.

Dentro de las 39 observaciones que realizó la CGR respecto al ejercicio 2021 del Crédito Agrícola, figura una diferencia de más de G. 1.722 millones que están en los formularios contables, pero no en el Registro Mayor, situaciones similares se registraron por valor total de G. 4.327 millones (ver infografía).

Asimismo, se verificaron deficiencias en los documentos que forman parte de los legajos de rendición de cuentas correspondientes a obras. De lo que pagó el CAH en el 2021 por las construcciones que encaró, G. 1.162.283.292 no cumplieron con requisitos como: solicitud de transferencia de recursos, certificado de no estar en interdicción judicial, certificado de no estar en convocatoria de acreedores, orden de inicio de obras, acta de recepción provisoria y acta de recepción definitiva.

En cuanto a los equipos de transporte, se encontraron vehículos que no están inscriptos como propiedad del Crédito Agrícola o no se encuentran en el Registro Automotor o no figuran en el Ministerio de Hacienda ni en la Dirección Nacional de Transporte. Esta irregularidad contempla un monto de G. 4.590 millones en total. También se hallaron unidades sin logotipos de la institución o sin orden de trabajo. También hay otros desórdenes sobre bienes muebles y equipos varios.

En la mayoría de los casos, la Contraloría no solo recomendó subsanar las irregularidades, sino además encomendó una investigación interna para hallar a los responsables y sancionarlos.

A pesar de los desórdenes descubiertos, el ente contralor no incorporó al CAH en la lista de balances “no razonables”.

Descargo. El Crédito Agrícola respondió todas las observaciones de la Contraloría, pero los auditores se ratificaron en casi todos los puntos ante las debilidades de las respuestas.

Sobre el informe publicado a fines de noviembre, el presidente del CAH, César Cerini, dijo que se está elaborando un plan de mejoramiento institucional, para lo cual el ente de control estableció un plazo de presentación de treinta días a partir de la recepción del informe, es decir, se cuenta desde el 21 de noviembre y el vencimiento coincide con la semana posterior a las internas coloradas, donde Cerini se presenta como precandidato a diputado por Itapúa.

En ese plan se establecerán las acciones a seguir en coordinación con la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda con el objetivo de aclarar los puntos observados. Sobre los faltantes de legajos mencionó que ya fue aclarado y que las documentaciones serán adjuntadas al documento que se presentará ante la CGR.

Hasta el momento el CAH no investigó ni sancionó a los responsables de las irregularidades en los registros contables del activo fijo. Al respecto, Cerini manifestó que también en el plan se determinarán las acciones correspondientes.

Desinformado. El informe de la Contraloría aún no llegó a la asamblea del Consejo Directivo, que se reunió por última vez el martes pasado, según confirmó el consejero Carlos César Alvarenga. Agregó que solicitará el documento de inmediato teniendo en cuenta que hay una síndica designada por la propia CGR, que debe informar sobre estas auditorías.

Gerencia técnica

En su anterior informe, la Contraloría avisó sobre varias faltas que involucran a la Gerencia de Operaciones y Tecnología. Esta dependencia cumple funciones que no le competen y no aplica la seguridad necesaria para proteger datos, entre otros aspectos. Sobre este punto, Cerini se justificó diciendo que el CAH en realidad no se rige por las normas de la Superintedencia del Banco Central del Paraguay.