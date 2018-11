Contralor afirma que nota al TSJE no es por el juicio político

El contralor general de la República, Enrique García, expresó ayer que la nota que presentó al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) pidiendo informes sobre el dinero que reciben las agrupaciones políticas en concepto de subsidios y aportes estatales no tiene nada que ver con el juicio político impulsado en su contra.

Sucede que García requirió el informe el mismo día en que la Cámara Baja designó a los diputados Hernán Rivas (ANR), Celeste Amarilla (PLRA), y Ramón Romero Roa (ANR) como nuevos integrantes de la Comisión Acusadora para el juicio político en su contra. García afirmó que el informe que solicita lo hace en uso de sus atribuciones y para reivindicar la auditoría de la utilización de los fondos públicos.

En conferencia de prensa, el contralor resaltó ayer que es la primera vez que la institución que dirige realiza una investigación exhaustiva sobre los recursos públicos que son entregados a las diferentes organizaciones políticas que participaron de los comicios generales.

En este sentido, recordó que se están preparando 61 notas de la CGR a ser remitidas a los partidos políticos porque no se han discriminado los gastos incurridos con fondos públicos por lo que no se pudo culminar la revisión de las rendiciones de cuentas presentadas por el TSJE a la CGR. Esto quiere decir que en las rendiciones de cuentas no se determinan si los gastos fueron realizados con fondos públicos y/o privados, lo que limita la competencia de la CGR, ya que sólo puede emitir opinión sobre los fondos públicos.

Ley. “Hay una norma que deriva de la Ley de financiamiento político, que involucra a la Contraloría General en los procesos de rendición de cuentas de los partidos políticos, y dentro del proceso de rendición de cuentas en la detección de la utilización de los fondos públicos”, indicó García.

Agregó que la Contraloría debe elevar un informe de auditoría en base al cual se realiza el desembolso de dinero estatal. “Entendemos que lo que la ley exige de la Contraloría es realizar una auditoría en el sentido integral de la palabra”, subrayó el contralor general.