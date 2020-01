Continúa guerra entre Fiscalía y Justicia por fuga del penal

La guerra por la liberación masiva de 76 reos en Pedro Juan Caballero sigue dando que hablar.

Por un lado, de parte del Ministerio Público, la fiscala Irene Álvarez afirmó que nadie los acompañó en los procedimientos luego de la fuga. Dijo que tienen dos líneas, una es determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos y la otra es el contexto de los que se fugaron. “Desde el día uno nadie de las autoridades del Ministerio (de Justicia), salvo las del penal, vino hasta Pedro Juan”, expresó. En cuanto a la falta de comunicación que alegaron desde la Fiscalía, dijo que siempre fue fluida. “Me extrañaron sus expresiones (de la ministra), cuando ellos sabían que nosotros estábamos en ocho allanamientos. En la zona no había señal”, dijo. Por su parte, la titular del Ministerio de Justicia, Cecilia Pérez, indicó que en todo momento se trabajó en equipo. “No pueden decir que no hubo ningún funcionario si casi la mitad del Ministerio de Justicia estuvo ahí”, dijo. Afirmaron que “la Fiscalía dijo que el Ministerio de Justicia no colabora con la investigación; sin embargo, la ministra designó una comitiva”. Dicen que esta estuvo compuesta por el director general de Gabinete, de Asesoría Jurídica, el director de Obras y el inspector general. Sobre el documento remitido por el ex director de Establecimientos Joaquín González a la Fiscalía el 16 de diciembre, con la advertencia de una posible fuga, la fiscala Alicia Sapriza dijo que fue una nota y no una denuncia, y que no dieron nada concreto, pero que la Senad después sí, porque pasaron coordenadas y otros datos. Se hizo vigilancia a una vivienda porque hablaban de un posible túnel hacia el penal y se activó la alerta. Por su parte, la ministra dijo que intercambian regularmente información de inteligencia con la Fiscalía, “hicimos la denuncia y también nosotros pedimos verbalmente”, refiriéndose a la nota. “Nosotros con la Fiscalía trabajamos preventivamente... Se dice que la Fiscalía no tiene una función preventiva; sin embargo, tiene una unidad de prevención de delitos”. Mencionó que no tienen un contingente investigativo ni de intervención policial con el cual trabajan, por eso es importante la coordinación con los otros órganos del Estado. Dijo que por parte de esta cartera del Ejecutivo se hicieron traslados estratégicos cuando saltó la alarma de posibles escapes de reos del penal. Aseguró que se hicieron las requisas. También se hizo el pedido de refuerzo de policías y militares; sin embargo, según la ministra, “evidentemente eso no sucedió”. Señaló que remitieron 23 personas más a PJC y que de ese grupo nuevo de personas 6 cayeron imputadas. Es decir, que también parte de los nuevos comisionados habrían ayudado al escape.



crimen organizado deja en ridículo al gobierno



PROCEDIMIENTO. El 30 de diciembre ya se hizo una requisa y cuando eso no había el túnel.



FALTANTE. El Ministerio de Justicia no tiene un órgano de investigación dentro de penitenciarías.



