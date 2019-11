Continúa ciclo de cine sobre el medioambiente y DDHH

Sobre religión. Escena del documental Bacon and God’s Wrath.

Luego, seguirá la exhibición de la animación argentina Un oscuro Día de injusticia, quecuenta de manera poética los hechos del 25 de marzo de 1977, que fuera el último día de la vida del periodista y escritor Rodolfo Walsh, desde que desayuna en su casa de San Vicente hasta que es interceptado, herido y secuestrado en la última dictadura militar Argentina.

También se proyectarán La memoria del Cóndor (Italia, 2018) y Curuguaty hoy (Paraguay 2019), que narra el conflicto de la desigualdad de tierras a 7 años de la masacre, registrando el testimonio de las familias y sobrevivientes.

Más cine. Para mañana, desde las 18.00, se prevé la proyección de Heather’s Words (Algoquin, 2016), Tuwun (Chile, 2017), Agua del Río (Argentina, 2018), Akua Ayala (Panamá, 2014) y Pewmayin (Mapuche, 2017).

A las 19.00 se disfrutará My favourite foods is Indian Tacos (Anishnabe, 2018), La voz (Argentina, 2018), El viaje de Kitwana (Kenia, 2018) y Dreaming of Denmark (Dinamarca, 2015).

El evento también prevé funciones para instituciones educativas, donde los adolescentes y jóvenes podrán incorporar conocimientos de nuevas realidades y perspectivas sobre problemas ambientales y sociales y una muestra del proyecto canadiense Wapikoni.

En su primera edición, el Fincadh fue declarado de Interés Nacional por la Cámara de Diputados de la Nación y de Interés Institucional por parte del Ministerio de Justicia.