Contagio comunitario del Covid aumenta e instan a evitar las 3 C

El ascenso constante de la curva de contagios del coronavirus (Covid-19), sumado al contagio comunitario y a la elevada ocupación de camas de hospitalizaciones en los centros de contingencia, muestra la fotografía de la situación de la pandemia en el país.

Las cifras diarias de contagios y de casos fatales son contundentes en los datos del reporte epidemiológico diario del Ministerio de Salud Pública (MSP). El doctor Carlos Morínigo, coordinador del aislamiento del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), considera que estamos en una fase de mitigación en la que ocurre una circulación sostenida del virus a nivel comunitario. “Ahora es el momento de tomar las medidas con la utilización de tapabocas, el distanciamiento físico, no tocarse la cara, lavarse las manos y evitar la aglomeración”, señaló el doctor Morínigo. Ante este panorama, insiste en poner en práctica de manera constante las medidas sanitarias como el lavado de manos, el distanciamiento físico, evitar la aglomeración de personas. El número de contagios comunitarios va en ascenso, una situación que afecta a Central, Asunción y Ciudad del Este. MÁS RECOMENDACIONES Ante este panorama, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insiste en las medidas higiénicas y evitar las 3C, que son lugares cerrados, espacios concurridos o abarrotados y contacto cercano como conversaciones cara a cara. (Ver infografía). “El riesgo de infección o brote puede incrementarse cuando las 3 C ocurren al mismo tiempo”, advierte la Organización Panamericana de la Salud. EN MANOS DE LA POBLACIÓN El doctor Carlos Morínigo insiste en que hay que estar atentos con relación al incremento de casos de Covid-19, por lo que se deben extremar las medidas de aislamiento, distanciamiento físico y otros. “Creo que tenemos que insistir a la población que tiene que cuidarse. Es la única forma. En manos de la población está que no haya un aumento muy grande de pacientes con Covid-19”, dijo. Ante los primeros síntomas, las personas pueden llamar al sistema de atención 154 del Ministerio de Salud y seguir las indicaciones de los operadores. En tanto, desde la Dirección de Vigilancia de la Salud recuerdan que los asintomáticos también pueden contagiar, por lo que es muy peligroso no mantener la distancia física. Explica que teniendo en cuenta que la transmisibilidad del virus ocurre a través de personas sin síntomas o en aquellas que presentan síntomas leves, los niveles de riesgo existen al mantener una conversación, durante un corto o prolongado tiempo, con o sin mascarilla. Destaca la importancia de ventilar bien los espacios cerrados. “El contagio se realiza mediante gotas respiratorias imperceptibles al ojo humano que son expulsadas por la persona infectada al hablar, gritar, cantar, toser o estornudar y es cuando se disemina en el entorno llegando a objetos, superficies y personas. El virus ingresa al organismo al tocarse la nariz, los ojos o la boca”, recuerda.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



CLAVES. OPS recomienda evitar lugares cerrados, los espacios concurridos y el contacto cercano.



RESPONSABILIDAD. Médicos piden a la ciudadanía que se cuide para evitar incremento de contagios.



Dr. Carlos Morínigo,

médico del Ineram.