Constatan desmonte en Parque San Luis

“Es raro que un diputado esté en el lugar en tiempos de cuarentena. No era para llevar víveres justamente, estaba dirigiendo un operativo que era justamente la actividad”, indicó el director de Biodiversidad del Mades, Darío Mandelburguer.

En el sitio se encontraron varios rollos y maderas aserradas, todas de especies nativas, además de personas que se encontraban trabajando. Durante las intervenciones inclusive hubo enfrentamientos con arma de fuego.

Si bien el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) establece que se trata de tierras fiscales, el funcionario del Mades aseguró que de acuerdo a las coordenadas y títulos, la propiedad es parte del área silvestre protegida.

Independientemente a ello, también recordó que en la zona no se pueden realizar transformaciones de cobertura boscosa ya que rige la Ley de Deforestación Cero. Comentó que la tala afecta a todo el conjunto de biodiversidad del lugar.

El caso ahora está a cargo del fiscal Adjunto de Delitos Ambientales de Concepción Abog. Carlos Magno Alvarenga. Intentamos contactar con el fiscal pero no contestó las llamadas ni mensajes en todo el día de ayer.

Descargo. El diputado Rojas, en contacto con Última Hora, alegó que no cuenta con propiedad en la zona y fue a realizar una verificación en representación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

“El martes me llama un abogado, Rubén Escobar, para ver si la Comisión de Derechos Humanos puede constituirse hasta el lugar porque estaban quemando la casa de su cliente, Carlos Barboza, durante la intervención del Mades. Me fui hasta la finca, con la autorización de la Comisión, y durante el recorrido me percató que hay una planchada, una cantidad de “rollitos” y en ese momento salen del monte policías y gente del Mades”.

Sostuvo que ya presentó su informe a la Comisión que integra y estará presentando una nota al fiscal para ponerse a su disposición.