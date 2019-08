Consejero dice que Ferreira miente y que se efectuaron pagos

Osvaldo Román Romei, consejero paraguayo de la Itaipú Binacional, aseguró que el Consejo de Administración no tenía conocimiento del contenido del acta bilateral hasta la semana pasada, cuando se publicó en los medios de comunicación. El técnico se sintió afectado por las declaraciones de Pedro Ferreira, quien en el Senado había dicho que Román Romei estaba enterado sobre las negociaciones. Comentó que le pidió al ex presidente de la ANDE que se rectifique, de lo contrario, no descarta entablarle una demanda.

“Como técnico nunca voy a opinar sobre un documento que está verbalizado, que alguien me diga lo que contiene, el crecimiento de la demanda de la ANDE. Para mí no es suficiente, como técnico me sustento en documentos. No tuvimos oportunidad de eso. Recién la semana pasada con las publicaciones tuvimos acceso. Le pedí a Pedro Ferreira que se retracte y diga la verdad. Él me dice que la prensa probablemente mal interpretó”, expresó.

Por otro lado, pese a que Itaipú no le venía facturando a Eletrobras desde febrero pasado, la hidroeléctrica venía recibiendo los pagos de Eletrobras por la contratación de potencia. Si eso no pasaba, la entidad iba a dejar de funcionar, apuntó. Asimismo, la ANDE también venía pagando

“Se estaba dando constancia de la recepción del dinero. Como no había un acuerdo entre la ANDE y Eletrobras, la Itaipú no puede facturar. No hay algo establecido. ANDE y Eletrobras pagaban todos los meses, hubo recepción del dinero. Por eso no entramos en una situación de crisis. Íbamos a tener problemas para pagar la deuda, para pagar al personal, y los royaltíes para el Estado”, destacó.

Expresó que al no haber una definición mensual de la potencia a contratar, por parte de los compradores, no se puede facturar. Itaipú está obligada a facturar toda su potencia, no se puede hacer parcialmente, apuntó.